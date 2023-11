Darabokra tört a szíve felesége halála után: világkörüli úttal kezdett új életet a 87 éves nyugdíjas

A gyász feldolgozásának különleges módját választotta egy brit férfi. A 84 éves Sid Cole tíz éve veszítette el a feleségét, akivel 57 évig voltak együtt. A halálával keletkezett űrt máig nem tudta betölteni, ezért úgy döntött: a depresszió és a magány helyett inkább körbeutazza a világot. Budapestre is eljutott.

A Királyi Légierő veteránja minden idejét a feleségével töltötte, és amikor az asszony elhunyt, egy világ omlott össze benne. Nem tudta, mit kezdjen az idejével, mígnem két évvel a szerelme elvesztése után jött az ötlet: 84 évesen egyedül nekilát a világ felfedezésének és utazni kezd.

Az idős férfi Budapestre is eljutott / Illusztráció: pexels.com

Nyakába vette a világot

„Nem akartam egyedül nyaralni a körülöttem lévő párokkal, ezért egyedülállóknak szóló nyaralásra fizettem be” – mesélte a suffolki nyugdíjas a Mirror munkatársának. Először Ausztriába foglalt utat a hozzá hasonlókra specializálódott utazási irodával. Azt mondja, „abszolút zseniális” volt az utazás: mivel rajong a fotózásért, nagy öröme telt a vadon élő állatok és a tájak fényképezésében.

Budapesten is járt már

Az osztrák kiruccanás után nem volt megállás: a következő hét évben további 19 útra fizetett be: eddig rengeteg helyen, a többi között Romániában, New Englandben, Cape Codon és Oxfordban is volt.

Tíz napja tértem vissza három városi körútról, Prágába, Bécsbe és Budapestre mentem

– meséli.

Többé nincs egyedül

Sid azt mondja, az utazási irodát azért is imádja, mert pont olyanokon segítenek, mint ő. Az utak során eddig több barátot is szerzett. Mivel a legtöbb a világ más-más szegletében él, ezért sokukkal online tartja a kapcsolatot.

„Mindannyian ugyanabban a helyzetben voltunk. A társaság felnőtt egyedülállókról gondoskodik, és jó volt ilyen emberek között lenni” – tette hozzá.

Az utazásokkal sikerült leküzdenie a gyászt, mi több, fiatalokat megszégyenítő formában van.

„Bár 84 éves vagyok, de nagyon fitt. A legtöbb nap kint vagyok és fotózom. 10 mérföldet (azaz több mint 16 kilométert) tudok sétálni gond nélkül. Ezek az utazások nagyon jót tesznek nekem, mert életszeretetet adnak az embernek, különösen, ha egyedül él. Valóban megváltoztatták az életemet. A múltkor már elvonási tüneteket tapasztaltam magamon, mert hosszabb ideig itthon voltam” – számolt be.

Be van táblázva

Az idős férfi már azt is tudja, hol tölti a karácsonyt, sőt: jövő októberig be van táblázva élményekre.

„Karácsonyozni Máltára megyek, aztán májusban egy horvátországi, októberben pedig egy klasszikus görögországi körútra indulok.”

Az utak közben persze a felesége is sokszor eszébe jut. Már nem tudja elképzelni, hogy új párja legyen. „57 év után senki sem tudja helyettesíteni a feleségemet” – zárta szavait a Mirrornak Sid Cole.