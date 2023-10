Felhozták a fegyvereket a Balatonba zuhant vadászgépről - Videó

A hónap elején kezdték meg a második világháború alatt a Balatonba zuhant magyar vadászrepülő kiemelését Balatonakarattya térségében. A győri repülőgépgyárban épített Messerschmitt hadtörténeti szempontból felbecsülhetetlen értékű: mintegy hatszáz ilyen gép készült, és az Me 109-es típust tartották a legmegfelelőbb vadászrepülőnek.

Fotó: Honvédelem

Ezt a példányt 1944. július 2-án lőtték le, amikor az amerikai hadsereg megindította legnagyobb magyarországi légitámadását. Az Egyesült Államok 620 négymotoros bombázóból és 300 kísérő vadászgépből álló köteléke ellen a Magyar Királyi Honvéd Légierő 18 vadászrepülőt tudott harcba küldeni. A kibontakozó légicsatában aznap három magyar pilóta halt hősi halált. A Balatonakarattyánál lezuhant repülő pilótája, Beregszászi Sándor szakaszvezető holttestét már korábban kiemelték, de a gépe azóta is a hullámsírban feküdt.

A Magyar Honvédség vitéz Bertalan Árpád 1. Különleges Műveleti Dandár búvárai 2020-ban gyakorló merüléseket hajtottak végre a baleset feltételezett helyszínén, és megtalálták a 70–80 centiméteres iszap alatt fekvő repülőt. Idén októberben a búvárok ismét lebuktak a víz alá, hogy kiemeljék a roncsokat, és most felszínre került a gép fegyverzetének egy része. A most megtalált fegyvert is még iszapréteg fedte, ám a tűzszerészi vizsgálat megállapította, hogy biztonságosan szállítható a partszakasz lekerített részére, ahol aztán újabb, alapos vizsgálat várt rá - adta hírül a Honvédelem.

Nézd meg az akcióról készült videóösszeállítást!