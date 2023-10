„Akár évekbe is beletelhet mire lezárják az ügyet” – Hónapok óta nem kaptak kártérítést a Keletinél történt baleset áldozatai

Ahogy arról lapunk már többször beszámolt, többen is megsérültek áprilisban egy közúti balesetben a Keleti Pályaudvarnál, amikor egy autós áthajtott a piros lámpánál. A balesetet okozó autó sofőrjének még csak jogosítványa sem volt soha. Az egyik sérülttől megtudtuk: az ügy azóta is lezáratlan.

A szerencsétlen balesetben három fiatal is megsérült. A motoros futár és a 8E jelzésű autóbusz a Thököly út felől jött befelé a 7. kerületi Baross téren, ahol épp zöldre váltott a lámpa. Eközben a Rottenbiller utca felől egy férfi a Chrysler PT Cruiserrel figyelmetlenűl áthajtott a piroson, ami szerinte még sárga volt.

A Honda PCX motor a Chrysler bal elejébe rohant bele, ami következtében a külföldi futár srác felcsapódott az autó szélvédőjére, majd az aszfaltra zuhant. A balesetet okozó autós pedig csak a Fiumei út sarkán tudott megállni. A sofőr azt állítja, egyáltalán nem is látta a futárt, azt se tudta, hirtelen mi ütközött neki. A motor a becsapódás hatására a levegőbe emelkedett és a hátulja betörte a Chrysler bal hátsó ablakát. A 8E sofőrje kénytelen volt nagyot fékezni, hiszen a motor pont elé pördült.

Lapunknak az autóbusz egyik sérült utasa, Hurubán Richárd részletezte, hogyan is történt az eset.

Újpalotán szálltam fel a buszra és a Blaha Lujza térig utaztam volna, amikor a Rottenbiller és a Rákóczi út kereszteződésénél a felüljáró alatt egy hatalmasat vészfékezett a busz. Más lehetősége nem igazán volt a buszsofőrnek, mivel nagy volt a forgalom és nem tudott volna kitérni, csak így tudta megakadályozni azt, hogy ne hajtson neki a motorosnak

– magyarázta a történteket még áprilisban Ricsi, majd hozzátette, hogy a buszon mindenki nagyon megijedt, és azok az emberek, akik a busz csuklós részében álltak, elestek a fékezés következtében.

Miután megérkezett a mentő, előbb a súlyosan sérült motorost látták el, majd ezek után következett Ricsi és egy másik hölgy utas. Mindenkit kórházba szállítottak. Ricsinek a baleset következtében a nyaki gerince sérült. Bár az orvosok azt mondták, pár nap pihentetés után rendbe fog jönni, a fiatalnak több hónapon át egészségügyi problémái voltak.

„Hónapok óta áll az ügy, semmi előrelépés nem történik. Pedig a fiatal sofőr elismerte a bűnösségét, és azt is beismerte, hogy nincs jogosítványa, illetve mi is bementünk kihallgatásra. Kártérítési előleget kértem a biztosítótól, de ezt megtagadták, mivel szerintük nemcsak az autós, hanem a buszsofőr is hibás. Azt mondták, ameddig nem kapják meg a rendőrségi vizsgálat eredményét, nem kapok semmit” – számolt be keserűen a fejleményekről.

Ricsi ügyvédnője azonnal felkereste a rendőrséget, ahol megtudta, hogy a balesetet okozó férfi ellen azért nem tudnak vádat emelni, mert sosem jelenik meg az idézésen.

Azt mondták, hogy amíg nem tesz vallomást, addig nem tudják az ügyészség elé vinni az esetet. Nem tudom, hogy mennyi időbe fog telni, mire ezt az ügyet lezárják. Akár évekbe is beletelhet...

– mondta Ricsi.

Mint kiderült, a fiatal elkövető nem a saját autójával okozott balesetet. A személygépjármű egy barátjáé volt.

Amit még felháborítónak tartok, az az, hogy az elkövető azóta sem kért bocsánatot senkitől. Pedig a felelőtlen autóvezető sikeres akciója miatt a munkám, a megélhetésem és az egészségem is odalett!

– tette hozzá Richárd.