Szentkirályi Alexandra: Újabb fontos változás az online árfigyelőnél

Újabb fontos változás az online árfigyelőnél

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a mai Kormányinfón beszámolt arról is, hogy az online árfigyelőben térképes felület is lett csütörtöktől. A GVH azt reméli, hogy ez a funkció helyben is tud versenyt generálni, és így még lejjebb mehet az infláció. 53 termékkategóriában történt árcsökkenés – tette hozzá. Csak akkor számít akciósnak egy ár, ha az adott bolthálózat 80 százalékában lehet ekkora áron vásárolni.

Fotó: Lakatos Péter

Ennyi bírságot kaptak eddig a boltok

5,3 milliárd forintnyi bírságot szabtak ki a hatóságok eddig a boltokkal szemben az akciózással kapcsolatban – mondta Szentkirályi Alexandra.