Ostromállapot a déli határon, agresszívan támadnak a migránsok

Az illegális migránsok egyre agresszívabbak, de Magyarország megvédi a határait – jelentette ki hivatalos Facebook-oldalán a magyar kormány. A bejegyzés mellé csatolt videóban bemutatták, hogy a hazánk területére illegálisan bejutni próbáló bevándorlók milyen erőszakos cselekményeket követnek el sorozatosan a határon.

A képek tanúsága szerint az agresszív csoportok fenyegetőleg, a támadóeszközöket is bevetve nyomulnak előre, komolyabb kihívások elé állítva a határvadász egységeket. Mint a kormány jelezte, idén eddig 125 ezer illegális határátlépési kísérletet akadályoztak meg, majd leszögezték: Magyarország megvédi a határait!

Ahogy arról a Ripost is beszámolt, néhány napja a mostanihoz nagyon hasonló videót tett közzé a kormányzati közösségi oldal. Azon felvételen az látszik, hogy a migránsok késekkel, csúzlikkal, gázspary-vel, erővágóval, lángvágóval és más eszközökkel felfegyverkezve, bandákba verődve igyekeznek betörni Magyarország területére illegálisan.

A Magyar Nemezt beszámolója szerint az agresszív migránscsoportok újabban mindent bevetve rohamozzák a déli határzárat. Mint írják, jól szervezett akciókról van szó, ami abból is látszik, hogy a létrákkal, csapszegvágókkal, valamint hegesztőtrafókkal is felszerelt illegális bevándorlók a határkerítés különböző pontjain egyszerre, a hatóságok figyelmét is megosztva kísérlik meg az illegális határátlépést.