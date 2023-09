„Jól csak a szívével lát az ember” – 15 nyelven énekel a látássérült zenész, Jánoki Márió

Jánoki Márióra kétéves korában talált rá a zene, és már ötéves kora óta képzi magát. Más zenészekhez képest az ő útja mégis nehezített pálya volt, hiszen Márió pici kora óta látássérült egy orvosi műhibának köszönhetően. A 30 éves zenész azonban vallja, amit elvett tőle a sors, azt a zenében visszakapta, és ha látó lenne, talán sosem kezdett volna el hivatásszerűen zenével foglalkozni.

Márió mindene a zene, már kiskora óta – Fotó: Olvasói fotó

„Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan”

Márió 13 évesen tanult meg zongorázni, először csak jobb kézzel, majd jött a bal is. Profi szinten tanult énekelni is, valamint megtanult alapszinten kottát is olvasni, annak ellenére, hogy látássérült. Azóta saját maga készít zenei alapokat, dalokat ír és feldolgozásokat énekel.

Nekem az első számú érzékszervem a szívem, a hallásom mellett, és szerintem a zenével lehet a legmaradandóbbat alkotni, ami a szívet is megérinti. Az egész életem erről szól, kicsi korom óta, és mindent, amit a látásommal elvesztettem, azt a zenével visszakaptam

– mesélte Márió, aki főleg a közlekedésben szorul segítségre, de nagyon sok mindent meg tud csinálni egyedül is.

„Az édesanyám fedezte fel a tehetségemet, és neki köszönhetem azt is, hogy nem intézetben tanultam, hanem integráltan végezhettem az iskolát. Ő mostanra szinte az egyik menedzserem és a legfőbb támaszom” – emelte ki Márió, aki egy programmal készíti a zenéket, és hallás után, a fülével szedi le a hangkaraktereket. Sőt van, hogy saját maga készíti el a hangmintákat, melyekből végül egy zenei alap lesz.

Márió tehetségét egyből felismerték, hiszen kiskora óta fejleszti a hangját és zongorán játszik – Fotó: Olvasói fotó

Zenei fesztiválon fedezték fel tehetségét

Márió tehetsége nem lett véka alá rejtve, 2007-ben már egy nemzetközi zenei fesztiválon léphetett színpadra, életében először. A látássérült fiatalember három kategóriában indult, egyet pedig meg is nyert. Itt fedezte őt fel Paksi Zoltán, az Üveg-Ásvány Kft. igazgatója is, aki azóta menedzseli Máriót és az évek alatt a legfőbb támogatója is lett. Azóta már Krakkóban, Bécsben és Brüsszelben is zenélt a fiatalember, de rendszeres fellépője nemzetiségi zenei esteknek is, így már 15 nyelven tud énekelni.

A kedvenc műfajom a pop, és azon belül is főleg az akusztikus feldolgozások. Nagyon szeretem Presser Gábor munkásságát és a Vastag fivéreket is, de a külföldi előadók közül Ed Sheeran és John Legend stílusa áll hozzám a legközelebb

– árulta el Márió, akinek már volt lehetősége Lang Györgyivel is egy színpadon állni, amit hatalmas megtiszteltetésnek élt meg.

Márió célja, hogy nagyobb nyilvánosság előtt megmutassa tehetségét. Most már saját dalokat is ír, így a feldolgozások mellett ezeket is meg fogja osztani videó formájában TikTok-csatornáján, ahová évek óta tölt fel dalokat.

Nagy álmom, hogy nagyszínpadon tudjak fellépni, és most minden időmet az köti le, hogy a karrieremre koncentrálok. De persze majd én is szeretnék egyszer egy boldog családot, amiben én is felnőhettem

– zárta gondolatait terveiről a látássérült művész, aki zenében mond el mindent, mi a szemnek láthatatlan.