"Azt szeretnénk, hogy örökké tartson!" - Agárdi Szilvi már feleség

A látássérült énekesnő, Agárdi Szilvia és Czerődi Gergő története alig két éve kezdődött: egy esti beszélgetés során megérezték egymás lelkét. Kapcsolatukban szinte az első pillanattól kezdve szoros kötelék, majd ebből hatalmas szerelem alakult ki. Nem sokat vártak vele az év elején, még télen, Gergő megkérte választottja kezét is. Megannyi hónapnyi szervezés és türelmes várakozás után végre Szilvi életében is eljött a nagy pillanat: három héttel ezelőtt végre kimondhatta szerelmének a boldogító igent.

Még a vőlegény is sírt

Most – hetekkel később – a már házasságban élő pár megosztotta követőivel, milyen érzések kavarogtak akkor bennük.

„A mi történetünk semmilyen mesekönyvbe nem került bele, de nekünk mégis mesebeli. Ez a történet még csak most kezdődött el, de mi azt szeretnénk, ha örökké tartana. Erre a hosszú útra most közösen léptünk rá. Emlékszem, azt mondták, hogy az esküvőnk napja egy pillanat alatt eltelik majd, és tényleg így is lett” – kezdte mesélni videójában a gyönyörű ara a nagy nap történéseit. Szilviék a természetben kívántak összeházasodni. A párosnak ez végül vidéken adatott meg - akárcsak a tündérmesében, olyan helyszínen - szikrázó napsütésben.

A családtagok és a jóbarátok együtt örültek a szerelmesekkel, az érzelmek pedig elsodorták a jelenlévőket, a vőlegény: Gergő is el is sírta magát.

Szilvi sajnos nem látta, hogy csorog a könny az arcomon, de elmondása szerint, érezte.

– vallotta be meghatódva az újdonsült férj. Felidézték azt is, hogy az egész esemény mennyire szívhez szólóra sikerült.

Nem látta, de érezte az esküvőjét Agárdi Szilvi

A házaspár a hivatalos fogadalomtétel után elfogyasztotta a pazar vacsorát is.

„Nagyon-nagyon széles kínálat volt a gasztronómiában, hiszen megegyeztünk Gergővel, ha már egyszer nem láthatom az esküvőm gyönyörű környezetét, legalább az ételek legyenek fenségesek.”

Így aztán volt kacsacomb, lila káposztával, grillezett sajt, és gomba is.

– árulta el az esküvője részleteit Szilvi. A négyemeletes torta után a szerelmesek még egy kis táncot is lejtettek a násznép nagy örömére. Szilvi és Gergő azt mondják, ez volt életük legszebb napja és örökké emlékezni szeretnének rá.