Olvasói panasz: eltömődtek a csatornalefolyók a Hungárián, senki sem takarítja

Az őszi tanév mellett egyre jobban közeleg maga az ősz is. A csapadékos évszak meglehetősen igénybe veszi az ország és persze Budapest csatornarendszerét. Ennek kapcsán hívta fel figyelmünket egyik olvasónk az alábbi problémára.

A Hungária körút 138. és 148. közötti egyik csatornalefolyó nyílása Fotó: Olvasói fotó

A Metropol egyik olvasója több fényképet is küldött azokról a csatornalefolyókról, amelyek a képek alapján az eldugulás szélén állnak. A levelet küldő olvasó, aki feltehetően egy aggódó budapesti polgár, csupán magára a tényre szerette volna felhívni a figyelmet, hogy mennyi gondot okozhat az, ha nincsenek megfelelően karbantartva a főváros csatornahálózatai, kiváltképp azok lefolyói. Így a rengeteg eső nem tud hova elfolyni. A sok szemét miatt, mint ahogyan az a fenti képen is látható, nem biztos, hogy egy kiadós esőzés alkalmával megfelelően be tudja tölteni szerepét a csatorna beömlőnyílása. A képen egyébként a Hungária körút egyik része látható, a 148. felől a 138. felé menet.

Több nappal az esőzések után is több csatornalefolyó is szinte teljesen el van tömődve

– írta meg levelében a Metropol olvasója.

Kinek a feladata lenne a csatorna tisztán tartása? Fotó: Olvasói fotó

A Metropol megkérdezte a Fővárosi Csatornázási Műveket az észlelt jelenséggel kapcsolatban. Kíváncsiak voltunk, hogy kinek a dolga ezzel foglalkozni. Kinek kellene a csatornák lefolyóinak beömlőnyílásait tisztán tartani, hogy azok funkciójuknak megfelelően, akadálytalanul tudjanak működni? Emellett arra is kíváncsiak voltunk, hogy egyes esetekben nagyjából milyen gyakran szokták ezeket tisztítani az illetékesek.

Cikkünk megjelenéséig a Fővárosi Csatornázási Művek nem adott választ. Amennyiben többet is megtudunk, frissítjük cikkünket.