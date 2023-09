Gyönyörű ásványokat nézegetnél? Akkor hétvégén itt a helyed!

Kilencedik alkalommal rendezik meg a hétvégén, szeptember 23-24-én Budapesten a Lurdy Házban az Életmód és Ásvány Expo kiállítás és vásárt. 150 kiállító 3000 négyzetméteres területen, amelyből 1000 négyzetméter ÁsványSziget, várja a látogatókat.

Fotó: Pusztai Sándor

Lesz itt két napos előadássorozat, egészségmegőrző, önismereti, párkapcsolati, asztrológia, tarot és egyéb érdekes témákban. A további programok mellett megtalálható a hangfürdő, csakratánc, családállítás, mesedráma, fotóterápia, társasjáték, lélekzene koncert, meditácó, sőt a gyertyakészítő workshop és korongozás is. A kiállítók gyönyörű ásványokkal, drágakövekkel és ásványokból készült ékszerekkel, dísztárgyakkal várják az érdeklődőket az ÁsványSzigeten.

Ha ennyi még nem lenne elég, lesz aurafotózás, henna, kézműves termékek, minden mentes finomságok, masszázs, ezoterikus termékek, asztrológia elemzés, önismereti kártyák és számos fantasztikus szolgáltatás és termék változatos témákban. Az expo szombaton 10-19 óráig, vasárnap 10-18 óráig van nyitva.

Ma ünnepli 42. szülinapját Pápai Joci

1981. szeptember 22-én született Pápai Joci, előadóművész, a 2017-es és a 2019-es Eurovíziós Dalfesztivál magyarországi előválogatójának győztese, a 2017-es Eurovíziós Dalfesztivál nyolcadik helyezettje.

Fotó: Markovics Gabor

A Dal 2017-be bejutott az Origo című dala, melyet saját maga adott elő. Először 2017. február 4-én, a nemzeti dalválasztó harmadik válogatójában lépett színpadra, ahol a zsűri és a nézők szavazatai alapján a második helyen végzett, és továbbjutott az elődöntőbe. 2017. február 10-én, A Dal első elődöntőjéből a zsűri és a nézők szavazatai alapján 45 ponttal az első helyen végzett, és továbbjutott a műsor döntőjébe. Február 18-án a döntőben a nézőktől ő kapta a legtöbb szavazatot, így az ő dala képviselhette Magyarországot május 9-e és 13-a között Kijevben, az Eurovíziós Dalfesztiválon. 2018. december 3-án bejelentették, hogy újra bejutott a Duna eurovíziós dalválasztó műsorába, A Dal 2019-be, Az én apám című dalával, melyet saját maga szerzett Caramellel közösen. A műsor magyarországi története során ő lett az első előadó, aki másodszor is meg tudta nyerni a válogatót, így ő képviselhette Magyarországot a 64. Eurovíziós Dalfesztiválon, Tel-Avivban, ahol azonban már nem sikerült még egyszer bejutnia a döntőbe. Jelenleg ő az utolsó előadó, aki Magyarország színeiben fellépett a dalfesztiválon, mivel Magyarország 2020-tól nem vesz részt a versenyben.

Szombaton lesz az őszi napéjegyenlőség

Napéjegyenlőségnek nevezzük azt, amikor egy égitest mindkét féltekéjén a nappal és az éjszaka hossza megegyezik: ekkor a Nap 90° magasan delel az Egyenlítő felett, így a nappal és az éjszaka ezeken a napokon mindenhol ugyanannyi ideig tart. A szeptemberi napéjegyenlőség napja szeptember 22. (illetve szeptember 23.). Az északi féltekén őszi napéjegyenlőségnek, a délin tavaszi napéjegyenlőségnek nevezik. A két félgömbön ez a csillagászati ősz, illetve a csillagászati tavasz kezdete is egyben.



128 éve biciklizte először körbe a Földet egy nő

Annie Londonderry 1895. szeptember 24-én kerekezett be Bostonba, 128 éve. Bő egy évvel korábban, 1894. június 25-én indult el. Annie Londonderry 1870-ben született Lettországban, bár akkor még Annie Cohennek hívták. Öt évesen már Amerikában élt a családjával. 1887-ben váratlanul meghalt a családfő, két hónappal később pedig édesanyja is. A gyerekek, köztük Annie, magukra maradtak. Annie férjhez ment egy mélyen hívő zsidó házalóhoz, Simon Kopchovsky-hoz, egész nap a Tórát tanulmányozta, közben három gyermeke született. Majd egy bostoni napilapnál kezdett dolgozni, mint hirdetésértékesítő. Itt ismerte meg 1894-ben Paul Jones újságírót, akinek a neve két dolog miatt fontos: egyfelől pár évvel korábban ő is körbetekerte a Földet, másfelől pedig az Annie-val való megismerkedése után írt egy cikket arról, hogy vajon egy nő utána tudná-e csinálni ezt a hihetetlen mutatványt. Mint látjuk, sikerült.

37 éve halt meg Kellér Dezső

1986. szeptember 24-én hunyt el Kellér Dezső, humorista, író, konferanszié. Egyike volt a híres magyar konferansziék utolsó képviselőinek, kiválóan ismerte a kabarék világát, a nevettetés művészetét. Finoman adta elő mondanivalóját, sajátosan groteszk, gyakran intellektuális humora sokszor csak a mélyebb rétegekből került elő. Könyveit is ilyen stílusban írta, legismertebbek: Az én kabarém, Pest az Pest, Fogom a függönyt. A Vidám Színpad tagjaként konferálás közben mindig fogta a függöny szélét. Azt vallotta: "aki függöny nélkül konferál, az szóvivő, műsorközlő, házigazda, és a jó ég tudja, még micsoda, csak nem konferanszié".

Ma még forróság, hétvégére visszaesik a hőmérséklet

Az utóbbi napokban mintha hullámvasútra ült volna az időjárás. A nagy meleg után jött egy kis hűvösebb nap, majd eső, amit ismét felmelegedés követett. A koponyeg.hu számításai szerint pénteken nagyjából 31 fokig melegszik a levegő, de záporok és zivatarok bárhol lehetnek. Hétvégére kissé visszaesik a napi csúcshőmérséklet, mindkét nap 24 fok körüli maximumokra számíthatunk.

Véradásra várnak ma és a hétvégén is!

Szeptember 22., péntek:

Közép-magyarországi Regionális Vérellátó Központ

1113. Budapest, Karolina út 19-21.

Időpont: 7-19 óra

Europeum Plaza

1088. Budapest, Blaha Lujza tér 5.

Időpont: 12-18 óra

Sugár Üzletközpont II. emelet

1148. Budapest, Örs vezér tere 24.

Időpont: 12-17.30. óra

Szeptember 24., vasárnap

Szívünk napja Budapest-Néprajzi Múzeum

1146. Budapest, Dózsa György út 35. (Damjanich utca felől)

Időpont: 10-17 óra

Forgalmirend-változás

A Budapesti Rendőr-főkapitányság értesíti a járművezetőket, hogy az alábbi forgalmirend-változás lép életbe a főváros területén szeptember 22-én.

Reggel 8 órától 14 óráig lezárják a Budapest VIII. kerületben a Magyarok Nagyasszonya teret a Gaál Mózes utca folytatásában.