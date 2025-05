Zseniális ezt a trükk: szórd meg szódabikarbónával a zuhanyfüggönyt, és nem fogsz hinni a szemednek!

Plusz egy tipp:

Amennyiben nincs kéznél ecet, a sütőpor is elvégzi a munkát. Nedvesítsd be a zuhanyfüggönyt, majd szórd meg sütőporral. Egy szivaccsal óvatosan dörzsöld át, így a szennyeződés is eltűnik, és az anyag sem sérül.