Akkorát fékezett a busz Budán, hogy kórházba került az utasa

Hiába a kapaszkodók és az ülések a buszokon, folyamatosak a balesetek a budapesti járatokon. Ahogyan azt korábban a Metropol megírta, még májusban a 73 éves Rudnik Ibolyával történt súlyos baleset. Elesett a buszon, és szilánkosra tört a karja. Ezután nem sokkal a 62 éves Jungné Rehák Anna is beszámolt arról, hogy ő is hasonlóképpen járt, de neki a csigolyája bánta, most pedig ketten is megsérültek a II. kerületben, őket is mentő vitte a kórházba.

Újra mentő szállított el két utast az egyik budapesti buszról – Fotó: Daniel2528 / Shutterstock

Két embert szállított el a mentő

Két kézzel kapaszkodtam, de hiába, így is elestem!

– közölte a Budapesten élő 50 év körüli J. Ilona az egyik Facebook-csoportban. Az asszony írásában arról számolt be, hogy a II. kerületben szeptember 25-én délután fél három körül a Mechwart téri megálló előtt kényszerfékeznie kellett a 11-es busznak, amin ő is utazott. Az asszony elesett, ami miatt végül kórházba kellett szállítani.

„Bejelentettem a biztosítónak, de kérdéses, hogy a szabálytalankodó autós felelősségét meg tudják-e állapítani. Éppen ezért most olyan embereket keresek, akik ugyanezen a járaton utaztak, látták az esetet, vagy esetleg ők is megsérültek” – írta az asszony.

Ilona esetével kapcsolatban megkérdeztük az Országos Mentőszolgálatot, akik a következő választ adták: „Az említett helyszínről bajtársaink két idős sérültet szállítottak kórházba.”

„Úgy elestem, hogy szilánkosra tört a karom”

Korábban a lapunknak Rudnik Ibolya is elmesélte a borzalmas balesetét. Éppen az unokáját kellett volna hazahoznia. Felszállt a 8E jelzésű buszra, de a sofőr hirtelen elindult, ami miatt ő elesett. Mentőt kellett hívni hozzá, ugyanis – mint kiderült – szilánkosra tört a karja.

„A 15. kerületben az Apolló utcai megállónál felszálltam a 8E buszra az első ajtón. Én mindig szoktam köszönni a sofőrnek. Most is így tettem, de láttam, hogy telefonál és nem hallja. Felszállt a többi utas is, akik hamar helyet is foglaltak. Mozgáskorlátozott vagyok, mert az egyik lábamban protézis van, a másik pedig két és fél centivel rövidebb, ezért könyökmankóval járok, így nekem pár másodpercre szükségem lett volna még, hogy le tudjak ülni” – mesélte korábban az asszony.

Ibolya elmondása szerint a sofőr akkorát rántott a buszon, hogy ő elesett, végiggurult a busz padlóján, és pár pillanatra elájult. Kórházba szállították, ahol kiderült: szilánkosra tört a karja.

Ibolya a 8E jelzésű buszon utazott, amikor elesett – Fotó: Metropol

Azonnal meg kellett műteni. Utána azt mondták, hogy később vagy protézist, vagy titánlemezt fognak becsavarozni…

Lapunk az esettel kapcsolatban megkereste a BKK-t, ahonnan átirányítottak a járat üzemeltetőjéhez.

Az érintett járművet Társaságunk, az ArrivaBus Kft. üzemelteti. Az eset körülményeinek vizsgálata még folyamatban van, annak lezárultáig nem áll módunkban nyilatkozni

– közölte az ArrivaBus Kft.

„Elestem és eltört a csigolyám!”

Megdöbbentő történetét a Budapesten élő Jungné Rehák Anna is elmesélte lapunknak. A nyugdíjas asszony május 30-án éppen bevásárlásból tartott hazafelé, amikor úgy döntött, hogy felszáll a Golgota téren a 99-es buszra. Egy megállót szeretett volna menni a járművel. Elmondása szerint a busz hirtelen fékezett, ő pedig elesett. Súlyos sérülést szenvedett, eltört az egyik csigolyája. Az asszony szerint hiába kereste meg a BKV Zrt.-t az eset után, szerintük Anna hibája volt a sérülése.

„Éppen vásárlásból mentem hazafelé, amikor hirtelen fékezett egy nagyot a busz” – mesélte korábban az asszony.

Annát azonnal meg kellett műteni – Olvasói fotó

Akkorát estem, hogy fel sem tudtam kelni. Kiderült, hogy eltört a 12-es csigolyám. Végül fémlapot és csavarokat műtöttek a hátamba…

– mondta.

A BKV Zrt. válaszolt megkeresésünkre, ők azt írják, „üzemi fékezés” történt. A válaszukat szó szerint közöljük:

„Megkeresésére az alábbi tájékoztatást adjuk:

2023. 05. 30-án kora délután a VIII. kerületi Kőris utca és a Diószegi Sámuel utca kereszteződésénél a 99-es autóbuszon utasbaleset történt. A járművezető elmondása szerint üzemi fékezéssel lassított, amikor egy puffanást hallott az utastérből. Ezért megállt, tájékozódott, és látta, hogy egy hölgy az autóbusz padozatán fekszik. Mivel az utas fájdalomra panaszkodott, mentőt hívott hozzá, és intézkedést kért.

A balesetet követően az autóbusz megtekintett kamerafelvételei azt mutatták, hogy a jármű lassítása üzemszerű volt. A sérült utas a lassítás során a második ajtóhoz lépve kibillent egyensúlyából, és átesett egy közelben lévő bevásárlókocsin. Az egyenletes, üzemszerű fékezés tényét támasztja alá, hogy az autóbuszon más utas meg sem billent.

Társaságunk a balesetet partnerbiztosítónkhoz bejelentette, erről a balesetet szenvedett utast is tájékoztatta.

Üdvözlettel, BKV Zrt.”