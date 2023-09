A Himaláján túrázó magyar pár szennyezett víz miatt került bajba - fotók

A pár hosszú időt töltött Pakisztánban, majd egy magyarországi villámlátogatás után Sri Lanka homokos tengerpartjain pihenték ki magukat. Hamar kiderült, visszahúz a szívük, így újra Pakisztánba látogattak, ahol egy nem mindennapi küldetésre indultak.

"Egy percig sem volt kérdés, hogy visszatérünk. Irak, Irán, Pakisztán után Sri Lanka üdítő változatosság volt: trópusi dzsungel, képeslapra illő strandok, bikini" — sorolta lapunknak a páros, akik sok időt töltöttek muzulmán országokban, így örültek a változásnak.

Jó volt kicsit kézen fogva sétálni és nem arra figyelni állandóan hogy be vagyok-e bugyolálva eléggé a 40 fokban

— vallotta be Cili, majd hozzátette, két hónap után viszont már nagyon hiányoztak nekik a hegyek. Cili gyerekkori álma vált valóra, amikor meghívást kaptak az 5100 méter magas K2 alaptábor túrára a Himalájában, amit nagy örömmel elfogadtak.

"Az 5560 méter magas Gondogoro La hágó a túra legmagasabb pontja volt a cél."

Az elő szakaszt teljes sötétségben fejlámpákkal a havon gyalogolva tettük meg, a második szakaszt pedig rögzített kötelek mentén hágóvassal mászva a csillagos égbolt alatt

— mesélte lelkesen Cili, aki azt is hozzáfűzte, hogy elég gyorsak voltak, hiszen hajnali 3 és 4 között sikerült felérniük a hágóra, ahol annyira erős és fagyos szélvihar tombolt, hogy negyed óra után megkezdte a leereszkedést. Peti hősiesen kivárta a napfelkeltét dacolva az extrém időjárási viszonyokkal. Ciliék általában önállóan túráznak, de a Karakorom Nemzeti Parkban ez nem megengedett .

A korábbi túráinkon vittünk mindent a hátunkon, főztünk magunkra, kerestük a megfelelő táborhelyet, állítottuk, bontottuk a sátrat, olykor eltévedtünk és nem találkoztunk néhány pásztort meg állatokat leszámítva senkivel

— emlékezett vissza Cili, aki elárulta, hogy itt ezzel ellentétben előre felállított sátrak, meleg ételek és italok várják a résztvevőket.

Cili, arról is beszélt, hogy a civilizáció mentes napok háborítatlansága kellemesen hatott rájuk, pedig akadtak problémáik, hiszen Peti fejfájással küzdött, Cilinek pedig első nap igen komolyan feltörte a bakancs a lábát, ami el is fertőződött.

Amíg nem hatott az antibiotikum, a helikopteres mentés is szóba jött.

"A komolyabb problémát viszont az okozta, hogy a Concordia táborhelyen szennyezett vizet ittam, ami teljesen legyengített és egy elég komoly hasfertőzést okozott."

Voltak pillanatok amikor kételkedtem benne, hogy át tudok-e menni a hágón ilyen állapotban

— emlékezett vissza Cili, aki azt is elárulta, a csapata üdvrivalgásban tört ki, mikor meglátták, hogy ilyen állapotban ő is sikeresen teljesítette a távot. A párnak életre szóló élményt nyújtott a Himalája, így fontolgatják, hogy komolyabban is megtanulnak hegyet mászni. Azt, hogy merre viszi őket az útjuk, még csak találgatják.

— Jelenleg Nepálban vagyunk, de terveink között szerepel India, Óceánia, Új-Zéland, az Arab félsziget és Dél-Kelet Ázsia is.

Cili és Peti kalandjait itt követhetitek.