TicTac alakú UFO-ról számolt be a haditengerészet egykori parancsnoka - videó

Meghallgatást tartott az Amerikai Egyesült Államok Kongresszusa egy olyan témában, amiről sosem gondoltuk volna, hogy egyszer tényleg komolyan veszik: az ufóészlelésekről. Azok kaptak szót, akik azt állítják, hogy találkoztak idegen civilizáció nyomaival.

Az nem is lehet kérdéses, hogy vannak földönkívüliek, vélekedik a magyar ufószakértő. Szerinte pusztán az a kérdés, hogy mikor lehet a valóságot az emberek elé tárni. Ma már persze nem UFO-ról, azaz azonosítatlan repülő objektumról beszélnek, sokkal divatosabb - és komolyabban is hangzik - az UAP elnevezés, ami annyit tesz: azonosítatlan légköri jelenség. Így már sokkal komolyabban hangzik, nem?

Na de mit is mondtak a kongresszusi meghallgatáson, ahol két vadászpilóta és a Pentagon nyugalmazott őrnagya vett részt?

2014 óta foglalkoznak komolyan az amerikai hadseregen belül ezekkel a „jelenségekkel” és tavaly már konkrét utasítást kaptak, hogy minden haderőben szolgáló, sőt a Nemzeti Gárda tagjai is kötelesek az UAP bejelentésére. A Pentagonon belül felállt egy kutatóbizottság, mivel a republikánusok és a demokraták is kíváncsiak arra, hogy mi történik a fejük fölött

mondta Kriston Endre, a Hihetetlen Magazin szerkesztője, UFO szakértő.

Tavaly háromszor is előfordult, hogy vadászgépek rálőttek azonosítatlan objektumra, méghozzá olyanra, amit aligha lehetett légköri jelenségnek tartani. Ryan Graves pilóta, ex-tengerészhadnagy elmondta, hogy annak idején üldözőbe vett egy azonosítatlan repülőtárgyat, ami egy nagy méretű átlátszó gömbben elhelyezkedő szabályos kocka volt. Ilyen repülő tárgyat nem ismerünk, és nem lehet összetéveszteni egy kínai kémléggömbbel, ráadásul semmiképpen nem légköri jelenség. A sorsáról hallgatnak. David Favour nyugalmazott haditengerészeti parancsnok pedig részletes leírást adott például egy TicTac alakú UFO-ról, amit San Diego felett láttak egy rutinrepülés során.

„Mostanában derült ki, hogy a NASA-nál évtizedek óta jegyzik azokat az anomáliákat, amiket űrhajósok észlelnek az űrben, és ami nem nevezhető légköri jelenségnek ott, ahol nincs légkör. David Grusch a Pentagon korábbi hírszerző tisztje állítja, hogy lőttek már le UFO-kat, és ezek fedélzetén nem földi eredetű biológiai lények maradványait találták. Hogy ezekről miért hallgatnak, annak oka lehet például, hogy ezzel olyan idegen technológia kerül az emberiség birtokába, ami hatalmas technikai előny lehet más nemzetekkel szemben, és ez nemzetvédelmi titok. A másik probléma az, hogy ha kiderülne, hogy nem vagyunk egyedül a világűrben és léteznek rajtunk kívül is idegen intelligens létformák, akkor ez ideológiai, vallási és tudományos szempontból is megzavarná az emberiséget. Politikai szempontból pedig felvetődne a kérdés, hogy az USA miért lőtte le egy idegen civilizáció képviselőjét ahelyett, hogy kapcsolatba lépett volna vele. Jobb döntésnek tartották, ha megsemmisítik vagy elrejtik a talált dolgokat" - mondta az UFO szakértő.

Azt bizonyítani, hogy UFO-észlelés hiteles-e vagy sem, nagyon nehéz. Van olyan beszámoló, miszerint négy személy ült egy autóban, amikor előttük az országútra leszállt egy azonosítatlan tárgy, és a gépkocsi minden elektronikája, a mobilok is leálltak, így a jelenetet nem lehetett rögzíteni. Ezzel szemben a vadászpilóták által készített felvételek hitelesek és az is, ha négy űrhajós ugyanazt látja az űrben, amit egyébként rögzít a földi irányító központ is.

Eljön az idő, amikor ki kell mondani, hogy miért jött létre az amerikai haderő kötelező jelentése mindenről, és miért volt az amerikai kongresszusi meghallgatás, ha nem is létezik a jelenség

- zárta szavait Kriston Endre.