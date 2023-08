Medvének öltözött emberek az állatkert rácsai mögött? – Videó!

A felvetésre az adott okot, hogy a kifutóban látható medvék nagyon vékonyak, lóg rajtuk a bőr, és emberi gesztusaik vannak. Utalnak ezzel arra, hogy a medvék a videókon állnak, integetnek, bólogatnak vagy épp két lábon állva sétálnak. A furcsa jelenségre többen is felkapták a fejüket, sokan kamunak vélik az egészet, de az ott élők közül rengetegen meg is indultak az állatkert felé, hogy ők is lássák az „embermedvét”.

Első ránézésre sokan megtévesztésnek tartják a medvét. Embernek hiszik – Fotó: Balázs Attila

A felvételek láttán a MagánZOO igazgatója, Tóth Tibor azon a véleményen van, hogy a videón látható állat biztos, hogy medve. A maci által tett gesztusok szerinte azért tűnnek emberinek, mert az állatok sokszor ránk akarnak hasonlítani. Kijelentette, hogy a videón az állat fenekén a „beredőzött” bőr nem azért olyan, mert valaki felvett egy nagyméretű jelmezt, hanem azért, mert a maláj medve ilyen. Ez akkor történik, amikor lefogynak. Ilyenkor nagyobb lesz a bőrük, pont mint egy kistigris esetében, ami születésekor még nem nőtt bele a bőrébe.

Hozzátette, akik állatokkal dolgoznak – szakértők –, azok egyből látják, hogy a kínai állatkert nem jelmezes embereket alkalmaz. Ennek ellenére elismerte:

Nagyon vicces a téma, akár egy kandikamerás dolog is lehetne.

A jelenlegi eset tehát nem „színház”, a medve valódi, viszont nem egy esetről lehetett hallani már, amikor valóban megtévesztés történt. Volt már kutya oroszlánnak öltöztetve, és szamár is zebrának festve. Néha pedig az állatkerti dolgozók szánt szándékkal öltöznek be egy adott állatnak, akinek a kifutójába bemennek, hogy kicsit becsapják őket, és könnyebben dolgozzanak. Tóth Tibor azonban figyelmeztet: az állatokat azért nehéz becsapni.