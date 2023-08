Kis híján belehalt az energiaitalozásba a nyolcéves kisfiú

Nemrégiben hatalmas botrányt váltott ki az az eset, amikor a 18 éves családapa annyi energiaitalt fogyasztott, hogy majdnem meghalt. Az apa kómába került, a Bors pedig arról számolt be, hogy a kómában is könnyezik a férfi, amikor a gyerekei nevét hallja. Most újabb megrázó esetről kaptunk hírt. Egy nyolcéves kisfiú kis híján meghalt, amiért egy doboz túl magas koffeintartalmú energiaitalt ivott meg.

Azonnal mentőt kellett hívni a kisfiúhoz – A kép illusztráció

Az észak-londoni Edmontonban élő építőmunkás édesapa szeretne mindent megadni fiának, éppen ezért valósággal lesi minden kívánságát. Külföldön jelenleg nagy divatnak örvend a Prime energiaital, amelyet számtalan híres sztár és influencer reklámoz, ezért a fiatalok körében divatos ennek fogyasztása. Az ital ára – a nagy hírverés miatt – igen magas, ezért azok a gyerekek, akik kapnak egy-egy dobozzal, boldogan pózolnak vele.

A nyolcéves Fabian Tusha pontosan egy ilyen energiaitalt könyörgött ki a szüleleitől, és bár az ital drága, az apa és az anya szeretett volna örömet okozni a fiának. A kis Fabian még örömittasan pózolt a dobozzal az utcán, otthon pedig nagy örömmel gurította le a nem gyerekeknek való italt. Nem sokkal később azonban ki kellett hívni a mentősöket, ugyanis a kisfiú nagyon rosszul lett.

Nem kapott levegőt. Tépte az arcát és a haját fájdalmában. A feleségem hozott egy hideg törölközőt, a homlokára tette, és megpróbálta megnyugtatni

– mesélte az apa a Mirrornak. A mentősök hamarosan kiérkeztek, és felfedezték, hogy a vérnyomása kritikusan magas, így 90 percig vele maradtak. Miután stabilizálták az állapotát, felhívták a figyelmet arra, hogy ez az ital nem gyerekeknek való. A szülők most dühöngenek, és a Prime energiaital gyártóját vádolják.

Az italban ugyanis majdnem kétszer annyi koffein van, mint a Redbullban, ez pedig a gyerekek számára nagyon veszélyes. A szülők szerint a gyártónak hangsúlyoznia kellene, hogy gyerekek számára veszélyes az ital, és jobban meg kellene különböztetniük a koffeines és a koffeinmentes ital dobozát. Amerikában 16 éven aluliaknak nem adható el, a kisfiú szülei pedig most azért harcolnak, hogy ezt a szigorítást Angliában is bevezessék.