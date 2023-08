Kemény napok elé állít minket az időjárás: érdemes megfontolni az otthonmaradást

Az Országos Meteorológiai Szolgálat a hőség és a várható zivatarok miatt is figyelmeztetést adott ki keddre. Utóbbi csak az ország északkeleti csücskén lévő vármegyéket, Borsod-Abaúj-Zemplént és Szabolcs-Szatmár-Bereget fenyegeti, a napi középhőmérséklet viszont az ország egész területén meghaladja a 25 Celsius-fokot, hat középső vármegyénkben pedig a 27 fokot is. Emiatt Pest, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Békés vármegyében másodfokú figyelmeztetés érvényes, mindenütt máshol pedig elsőfokú.

Kánikula elé nézünk / Fotó: Sandor Bankuti

Ugyanakkor másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére csütörtök éjfélig az országos tiszti főorvos is – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Felhívják a figyelmet, hogy az elhúzódó hőség kiemelten veszélyes az idősekre, a gyermekekre és a szabadban fizikai munkát végzőkre. Figyelmeztetnek, hogy senki ne hagyjon gyermeket vagy háziállatot tűző napon álló autójában, mivel az akár pár perc alatt is 50-60 fokra is felmelegedhet.

Grafika: met.hu

Az idősek körében a tartósan magas hőmérséklet szív- és érrendszeri panaszokat okozhat, ezek észlelésekor haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, továbbá érzékenyen reagálhatnak a gyógyszereket szedő betegek is – hangsúlyozzák, hozzátéve, hogy 11 és 17 óra között legjobb, ha mindenki hűvös helyre húzódik be. A strandolóknak azt ajánlják, hogy lehetőleg árnyékban tartózkodjanak, és használjanak magas faktorszámú napvédő krémet.