Bizarr: tíz éve eszik agyagot az ötgyermekes anyuka, egy kisebb vagyont költött beteges hobbijára

Aligha újdonság, hogy a terhes nők a legkülönfélébb ízkombinációkat kívánják meg, és olyan dolgok is a tányérjukra kerülnek, amik máskor még véletlenül sem. Egy most 31 éves nő azonban amikor az első gyermekét várta tíz évvel ezelőtt, továbbment a kovászos uborkás fagylaltnál és a lekváros rántott húsnál: ő ugyanis agyagot evett, nem is olyan kis mennyiségben.

Dina képtelen leállni az agyagevéssel Fotó: SWNS / Northfoto

A Londonban élő Diamond Dina ráadásul babája születése után sem szokott le a sajátos menüről, sőt! Noha már az ötödik gyermeke is világra jött, továbbra is örül, ha agyag kerül a tányérjára. Noha egyébként vannak olyan agyagfajták, amelyek fogyasztása mérgező, Dina kifejezetten fogyasztásra szánt agyagot eszik, melyet Kongóból hoznak neki az Egyesült Királyságba. Eddig nagyjából 3000 fontot, azaz közel 1,4 millió forintot költött a „finomságra”.

Nem ritkaság az agyagevés

Noha elsőre igencsak bizarrul hangzik, a földevés, azaz a geofágia nemcsak az állatvilágban, de az embereknél is ismert jelenség. Afrikában és a Közel-Kelet egyes részein előfordul, hogy a terhes nők piszkot, agyagot vagy szenet kívánnak, mivel a szervezetükből hiányzik valamilyen ásványi anyag, például cink – írja a Mindmegette oldala. Az azonban már annál ritkább, hogy valaki a terhessége után is megmarad a földevésnél – pláne ilyen sokáig.