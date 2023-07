Hatalmas attrakció készül szombaton a Margitszigeten, nem érdemes kihagyni

A darab különlegessége nemcsak aktualitása és musicalszerűsége, hanem az is, hogy egy ponton interaktívvá válik, a főszereplő a közönséget is bevonja az előadásba. A főszerepekben: Járai Máté, Bori Réka, Koltai-Nagy Balázs és Orth Péter. Rendező: Szente Vajk.

Fotó: margitszigetiszinhaz.hu

A történet és a zene hordozza Lehár Ferenc művének az eredeti jellemzőit, egyébként pedig teljesen új köntösben mutatkozik be a musicalelemeket is felvonultató operett. A szövegkönyvet egészében újraalkotta a Szente Vajk–Galambos Attila szerzőpáros, aktuálissá téve ezzel a sodró lendületű, lenyűgöző díszletekkel dolgozó zenés színpadi művet. A Luxemburg grófja bár ismert történetet dolgoz fel, mindannyiunk számára tartogat meglepetéseket. Merész ötleteteket, fergeteges poénokat és eddig még soha nem látott karaktereket ígér a darab, mely szabadtéren igazán lenyűgözi majd a nézőket. Szente Vajk, az előadás rendezője így nyilatkozott: ha a Luxemburg grófjának valamilyen alcímet kellene adnia, az valószínűleg „A szerelem arcai” lenne.

Vasárnap lesz 70 éves Fa Nándor, aki egyedül körbevitorlázta a földet

1953. július 9-én született Fa Nándor. 1980 és 1985 között barátjával, Gál Józseffel megépítette a 31 láb hosszú St. Jupát nevű vitorlást, amellyel 1986–87-ben körbevitorlázták a bolygót, ezzel ők lettek az első magyar föld kerülők. Erről az útról 1988-ban jelent meg A Szent Jupát 700 napja című könyve.

Fotó: Mohai Balázs/MTI

1988–1990 között megtervezte és megépítette az első magyar óceáni versenyvitorlást, a 60 láb hosszú Alba Regiát. 1990–1991-ben részt vett vele a BOC Challenge négyszakaszos, egyszemélyes föld kerülő versenyen és 11. lett. 1992–93-ban legjobb nem franciaként az ötödik helyen ért célba a Vendée Globe szóló föld kerülő vitorlásversenyen. 1997-ben a negyedik helyet szerezte meg a Jacques Vabre Atlanti-óceánt átszelő párosversenyen a spanyol Albert Bargués oldalán. Életre hívta a szóló Balaton-kerülő vitorlásversenyt, amelyet 2010-ben meg is nyert.

2012 decemberében bejelentette, hogy visszatér az óceáni versenyzéshez, s 2016-ban ismét rajthoz áll a Vendée Globe-on. 1993-ban megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét, Székesfehérvár díszpolgára.

82 éves Ringo Starr

1940. július 7-én született Sir Ringo Starr brit zenész, egykor a Beatles együttes tagja. Előadását egyenletes, megbízható dobjáték és újító jellegű szólók jellemzik.

Fotó: Kevin Winter/AFP

Kedves, nyugodt személyisége lévén jól kijött a zenekar többi tagjával. 1965-ben vette feleségül Maureen Coxot, akitől 1975-ben elvált. Közös gyerekeik Zak, Jason és Lee. 1981-ben újra megnősült, felesége Barbara Bach, színésznő, akinek legemlékezetesebb alakítása: Bond-lány A kém, aki szeretett engem című filmben. A zenekar felbomlása után elkészített két slágerlistás számot, „It Don't Come Easy” és „Back Off Boogaloo” címmel, valamint részt vett Harrison »Koncert Bangladesért« projektjében. 1973-ban jött ki a Ringo-album, amelyen, bár különböző számokon, de mindhárom volt csapattársa részt vett. Váratlan módon ez lett a legsikeresebb ex-Beatle-projekt abban az időben. Számos filmben is szerepelt.

Király nap lesz ma a Király utcában

Július 7-én, pénteken a szokásosnál is nagyobb zsongás lesz a Terézvárost és Erzsébetvárost összekötő Király utcán, ahol az egész család talál számára izgalmas elfoglaltságot. A kicsik Búgócsiga Zenede koncerten, közös élménydoboláson vehetnek részt, és még papírhangszert is készíthetnek. A nap során több kvízen is próbára tehetjük a tudásunkat, és helytörténeti sétára is indulhatunk Eklektikus Erzsébetváros címmel. Lesz közösségi festés és természetesen zenei aláfestés is, koncertek és retró diszkó ezen a napon.

Lazítós program fáradt anyukáknak

Július 8-án délelőtt 10 órától a KIOSK Budapestben, az V. kerületi Március 15. tér 4. szám alatt kifáradt és cool édesanyáknak szerveznek szuper lazítós programot. Az étterem kéthetente átalakul a város legmenőbb játszóterévé, ahol edukációs gyerekprogramokkal, lufihajtogatással, bábszínházzal, bűvészmutatványokkal, rajzversennyel és óriásbuborékokkal szórakoztatják a csemetéket. Szombaton a kifejezetten szülőknek és gyerekeiknek szóló Mom Juice-on amíg a kicsik kitombolják magukat, az anyukákat Omorovicza beauty sarok és Garden Schandon Spritz várja.

Nosztalgiajárművek az idei első balatoni retró hétvégén

A MÁV–Volán-csoport idei első balatoni retró hétvégéjén július 8-án és 9-én várja a nosztalgiajárművek kedvelőit. A Balaton északi és Keszthely–Tapolca közti vasútvonalán klasszikus járműcsodák idézik fel a régi idők vasúti közlekedését, vonatjait. Ezúttal az üzembeállásuk 60. évfordulóját ünneplő M61-es Nohab mozdonyok kapnak kiemelt szerepet. A Goldtimer Alapítvánnyal közös szervezésben, a vasúti programokhoz igazodva retró repülésre is lehetőség nyílik az egykoron Malévhoz tartozó Li–2 típusú légcsavaros repülőgépen. A vasútállomások és repülőterek közti átszállást a Volánbusz ikonikus, a nosztalgiajárművek rajongói körében már jól ismert, Ikarus 55 típusú „Faros” buszai segítik.

Hétvégére többnyire már napsütéses idő lesz, ma még lehet zápor és zivatar

Pénteken még előfordulhat csapadék, zömében az ország egyes pontjain zápor és zivatar, a hőmérséklet 28 fokig emelkedhet – írja a koponyeg.hu.

Szombaton és vasárnap tovább emelkedik a hőmérséklet és csak elvétve lehetnek már felhők, vasárnap már 29 fokot is mérhetünk. A jövő héten a mostani előrejelzések szerint tovább emelkedik a hőmérséklet és beköszönthet a kánikula.

Sportrendezvény miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz július 8-án Budapest II., V., XII. és XIII. kerületében

A Budapesti Rendőr-főkapitányság értesíti a járművezetőket, hogy az alábbi forgalmirend-változás lép életbe a főváros területén.

Szakaszosan és időszakosan lezárják:

Július 8-án 9 órától 12 óráig a Budapest XIII., Carl Lutz rakpartot a Dráva utca és Szent István park felhajtó között.

Július 8-án 11 óra 20 perctől 12 óráig a Budapest V. és XIII., id. Antall József rakpartot a Dráva utca és Eötvös tér felhajtó között.

Július 8-án 11 óra 20 perctől 12 óráig a Budapest II., XII. és XIII., Jászai Mari tér – Margit híd felhajtó – Margit híd – Margit körút – Széll Kálmán tér – Szilágyi Erzsébet fasor – Budakeszi út útvonalat.