Éheztette és fél évig nem is kereste, most mégis vissza kell adni gazdájának Olafot

Éheztette és elhanyagolta békéscsabai gazdája azt a francia buldogot, amit 8 hónapja fogadtak be az ajkai állatvédők. Fél évvel később jogi úton követelte vissza a kutyáját, ennek az ügyészség helyt adott. Az állatvédők elnöke lapunknak elmondta, mindent elkövetnek, hogy a kutya ne kerüljön vissza eredeti gazdájához.

Az állatvédők szerint Olafnak jót tett, hogy végre gondját viselték – Fotó: Metropol

Olaf, a 8 éves francia buldog, tavaly november végén Békéscsaba utcáin kóborolt, lesoványodva, fülein súlyos fertőzésekkel. A helyiek találtak rá a kutyára, akik az ajkai Vahur Állatvédő Egyesület segítségét kérték.

„Azonnal intéztük a fuvart és egy nap alatt el is szállítottuk a kutyát. Rögtön orvoshoz vittük, ugyanis Olaf borzasztó állapotban volt. Fájdalmai, illetve koordinációs problémái voltak amelett, hogy sovány volt és teljesen ki is volt száradva” – mondta el Antal Laura, a Vahur Állatvédő Egyesület elnöke.

A kutya két műtéten is átesett: jobb fülét amputálták, a bal füléből pedig el kellett távolítani a hallójáratot. Az állatorvosok szerint, ha idejében lett volna kezelve az eb, egy pár ezer forintos fülcsepp is segített volna rajta. Így viszont most teljesen megsüketült.

Többször is kiposztoltuk, hogy hiányzik-e valakinek a kutya. Végül fél évvel később, a műtétek után jelentkezett Olaf gazdája, aki követelte, hogy adjuk vissza neki a kutyáját.

– részletezte Laura.

Az állatvédő természetesen ezt a kérelmet megtagadta, ami miatt a gazdi feljelentette őket a rendőrségen. Az állat tulajdonosa szerint ugyanis egyáltalán nem volt szükség a műtétekre. Az igazságügyi orvosszakértő viszont az állatvédőknek adott igazat, így a Vahur gondozásában maradt a kutya. Egy hete azonban megérkezett az ügyészségi határozat, amiben az áll, hogy felfüggesztették az ügyet.

„Ők maguk is leírták, hogy különös szenvedést okozott az állatnak. Arról nem is beszélve, hogy maradandó egészségügyi károsodást szenvedett, ugyanis megsüketült szegény kutya! Ennek ellenére mégis az áll a papíron, hogy vissza kell adnunk a kutyát” – hitetlenkedett Laura.

Az ügyészség azt is kimondta, hogy a férfinak 100 ezer forintot kell megtérítenie a Vahur Állatvédő Egyesületnek a kutya kezelési költségeit fedezve. Laura lapunknak elmondta, a kutya állatorvosi költségei meghaladják az 500 ezer forintot. Az állatvédők panaszt tettek a döntés miatt és egy civil szervezet segítségével levélben fordultak a békéscsabai jegyzőhöz, akitől azt kérték, tiltsák el Olaf gazdáját az álattartástól.

Olaf ennél az embernél udvari, kinti kutya volt. Most már 8 hónapja benti kutya. Süketen nem élhet ilyen szélsőséges körülmények között. Mi imádjuk, szeretjük. Egy boldog kutya lett nálunk, aki imádja a kutya barátait, a finom kaját, a simiket és a kényelmes fekhelyet. Megérdemel egy igazi szerető gazdit.

– zárta gondolatait Laura.