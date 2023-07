Ezek az új pedagóguséletpálya-törvény legfontosabb pontjai - Videó

Az Országgyűlés kedden elfogadta az új pedagóguséletpálya-modellről szóló törvényt, ami megteremti az alapját a pedagógusok további jelentős béremelésének. A pedagógusok átlagbére 2025-re 800 ezer forintra emelkedhet, maximális heti óraszámuk 24 órára csökken, szabadságuk 46 napról 50 napra, azaz 10 hétre nő, csökkennek adminisztratív terheik – közölte a Belügyminisztérium (BM).

Rétvári Bence Facebook-oldalán ismertette az új pedagóguséletpálya-modellről szóló törvény legfontosabb pontjait.

„Az új pedagóguséletpálya-törvény elfogadásával a pedagógusok saját életpályát kaptak. A törvény megteremti a nagyarányú fizetésemelésnek az alapjait. A szabadságok mértéke 46 napról 50 napra emelkedik, a maximális heti tanóra terheltség pedig az eddigi 22-26 óráról fix 24 órára változik” – jelentette ki Rétvári Bence videójában.

A legfontosabb kérés a pedagógusoknak a béremelése. A költségvetés az idei évben is és a jövő évben is 10-10 százalékos béremelést előlegez meg, de nem ez az állam terve, hanem 75 százalékos béremelés 2025-ig.

„Erre a béremelésre akkor kerül sor, hogyha Brüsszel mondvacsinált okokkal nem tartja vissza a Magyarországnak jogszabályok szerint járó forrásokat. Ekkor a legnagyobb pedagógus-béremelésre kerülhet sor és 2025-re a magyar pedagógusok átlagbére 800 ezer forint környékén lehet” – részletezte Rétvári.

Régi és sokat hangoztatott igény volt, hogy minél kevesebb legyen az adminisztrációs teher és minél több energia fordítódhasson a gyerekekre, a diákokra. Ezért az új pedagóguséletpálya-törvény számtalan adminisztratív terhet, önértékelést és minősítést eltöröl, így ezek helyett is a gyerekekkel lehet foglalkozni.

„Sokszor beszéltünk már arról, hogy minél több legyen a fiatal tanár és minél kevesebb fiatal hagyja el a pedagóguspályát. Ezért fontos, hogy az új pedagógus teljesítményarányos bérezési rendszer nem az életkorból indul ki alapvetően, hanem a teljesítményből. Ez a fajta új bérrendszer a legnagyobb emelkedést a fiatalok számára, a pályakezdők számára, a pár éve a pályán lévők számára tudja hozni. Éppen ezért nekik még vonzóbbá teheti a pedagóguspályát és még több fiatal folytathatja a pedagógusi hivatását az egyetem elvégzése után” – folytatta a miniszter.

Kihangsúlyozta: „Az új bérrendszer a gyerekekből indul ki. Aki a gyerekekre több időt, több energiát fordít, aki a gyerekekkel jobban foglalkozik, az jobban is keres. A gyerekek érdeke és az ország érdeke is az, hogy azok a tanárok, akik többet intenzívebben foglalkoznak a gyerekekkel, akik többet tesznek a következő nemzedékért, azokat anyagilag is ismerjük el jobban. Az új pedagóguséletpálya-törvény ezt vezeti be az új teljesítménybérezési rendszerrel.”

