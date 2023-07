„A cukorbetegség nem akadály” – 24 órát tekertek a cukrosok a Hungaroringen

Micsoda teljesítmény: 24 óra alatt összesen 1580 kilométert tekertek az 1-es típusú cukorbetegek a 2023-as Ring24 kerékpárversenyen a Hungaroringen. A versenyzők nem csak magukat győzték le, de azt a tévhitet is sikeresen cáfolták, miszerint cukorbetegként nem lehet sportolni.

Fotó: Fotó: Sportos Cukorbetegek Egyesülete

24 órén át tekertek

Mint arról korábban a Ripost hírt adott, most hétvégén rendezték meg az idei Tour de Ring kerékpáros versenyt. Az állóképességi kerékpárverseny komoly kihívást jelent: a versenyzők 24 órán át folyamatosan tekernek a Hungaroring F1 pályáján, végül pedig az nyer, aki a legtöbb kilométert tette meg. A versenyzők SOLO, DUO, 4TEAM és 6TEAM kategóriában indulhattak. A megmérettetésben ezúttal is rést vettek a cukorbetegek, a Diabos bringások ráadásul egy 4 és egy 6 fős csapatot is indítottak a Sportos Cukorbetegek Egyesülete színeiben.

A 4 fős csapat legifjabb tagjai mindössze 17 éves, míg a 6 fős csapatban a szebbik nem is képviseltette magát.

Elképesztő teljesítményt nyújtottak

„Bízunk benne, hogy idén is teljesíteni tudják majd a kitűzött célt és megmutatják, hogy cukorbetegséggel is lehet sportolni”

– nyilatkozta a korábban a Ripostnak Muskát Erika, a Sportos Cukorbetegek Egyesületének elnöke. A cukorbeteg versenyzők pedig magas fokon bizonyítottak: a 4 fős csapat 840 kilométerrel az első helyen végzett, míg a 6 fős csapat 740 kilométeres teljesítményével a dobogó második fokára állhatott fel a saját kategóriájukban.

Fotó: Fotó: Sportos Cukorbetegek Egyesülete

„Hála istennek semmilyen egészségügyi probléma nem lépett fel nálunk, nem kellett senkit megmenteni, mentőt hívni, nem volt extrém alacsony vagy magas cukor senkinél, komplikáció mentes volt a verseny. Nagyon jó volt a szervezés is”

– árulta el Fekete Antal, a 4 fős csapat csapatkapitánya a Ripostnak.

„A versenyzők között volt olyan, aki már tavaly is megmérettette magát, így idén tudták, hogy mire számítsanak, tudták, hogy a pálya melyik része okoz majd kihívást a napszakok váltakozásával. Az újak pedig magát az eseményt várták” – tette hozzá Antal.

Fotó: Fotó: Sportos Cukorbetegek Egyesülete

Cukorbetegek drukkoltak a lelátón

A lelátón több olyan család is akadt, ahol a kisgyermek vagy a szülő cukorbeteg. Fekete Antalék pedig örömmel látják őket, akik így a saját szemükkel láthatják, hogy a cukorbetegség nem jelent akadály a sport terén sem.

„Bíztattak minket, érdeklődtek, nézték hogyan kezeljük a cukrunkat sport közben és persze ahogy egymásra figyelünk, főleg a legfiatalabbra, aki csak 17 éves. A szülőknek szeretném felhívni a figyelmét, hogy a cukorbetegség nem akadály. Akit csak pár hónapja diagnosztizáltak, az se gondolja, hogy vége van a sportos életnek, nem szabad abbahagyni a sportot csak azért, mert cukrosak leszünk. Van segítség, itt vagyunk aktív magként, az egyesület is. Ez az egész hétvége arról szólt, hogy felkészülten, tapasztalattal jó példát tudjunk mutatni minden cukrosnak, aki azt hiszi, hogy a sportolás és a diabétesz nem fér meg egymás mellett”

– összegzett Fekete Antal.