Ez vár majd a fegyházban a piperkőc angyalföldi gyilkosra – megszólalt egy volt elítélt

Mint arról a Metropol is beszámolt, elfogása után pár nappal le is tartóztatták T. Róbertet, azt a 36 éves férfit, aki brutális kegyetlenséggel végezte ki 27 éves barátnőjét, M. Petrát. A férfi tette után elmenekült, majd – bár öngyilkossággal is próbálkozott – egy Rómi-parton álló szellemszállodában húzta meg magát, ahol valóságos csövesként rejtőzködött.

A férfira nehéz évek várhatnak, ha fegyházba kerül – Fotó: Metropol

Öt nappal később viszont a zsaruk a környéken elfogták, a férfi pedig azonnal bevallott mindent. A vizsgálati fogság után letartóztatták, így tárgyalásáig rácsok mögött vár a sorsára. Az ítélet akár hosszú fegyházéveket is jelenthet a férfi számára, ami egy volt elítélt szerint nem sok jót tartogat a férfi számára.

A vizsgálati fogság csak tanulóidőszak, majd a letartóztatáskor keményedik a dolog. De az igazán durva időszak a fegyházban lesz majd

– mesélte a korábbi elítélt a Borsnak.

Egy év után mindenki megtörik

Mint mondta, a legtöbb elítéltnél egy év után van a határvonal, ekkor törnek meg:

A fegyház nem börtön és nem fogház, sokkal keményebb dolog. Egy év szerintem a választóvonal: egy év fegyház után már senki nem lesz ugyanaz. Nem beszélve a bezártságról, a keretekről, az étkezésről és az időbeosztás kötöttségéről, amihez ő még nincsen hozzászokva. És persze ez is a fegyházban a legszigorúbb

– magyarázta a férfi. Hozzátette, hogy a bűncselekmény, amiért elítélték, szintén nem sokat dob a helyzetén majd:

– Tudni fogják, ki ő és mit tett, így azt hiszem, nem lesz feltétlenül egyszerű az élete. Aki gyereket vagy nőt bánt, aztán gyáván, hajléktalanként meghúzza magát, azt bent sem szeretik. Ez a benti társadalomnak is a legalsó fokát jelenti – szögezte le. Azt is elmondta, hogy Róbert jelleme is „túl puha” a benti viszonyokhoz, ezekből még számos gondja adódhat.

Ahogy olvastam, egy lágyabb jellemű, piperkőcebb férfiról beszélünk, aki még visszament egy ernyőért is, mert kint esett, a tárgyalásán pedig zokogott. Hogy úgy mondjam, ezek sem emelik épp' a hierarchia csúcsára

– zárta szavait a neve elhallgatását kérő egykori rab, aki szabadulása óta már visszailleszkedett a társadalomba.