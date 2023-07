A Guns N' Roses ad ma este koncertet a Puskás Arénában

1992 és 2006 után július 19-én este ismét koncertet ad Budapesten, a Puskás Arénában a Guns N' Roses. 1992-ben csúcsformában játszottak nálunk, 2006-ban viszont Slash és Duff McKagan nélkül turnéztak, akik 2016-ban visszatértek a bandába, így a magyar rajongók számára duplán különleges lesz ez az este.

A Guns N' Roses ismét koncertet ad Budapesten, a Puskás Arémában. Fotó: Ripost

A Guns N' Roses amerikai hard rock együttest 1985-ben alapították Los Angelesben. A rocktörténelem egyik legsikeresebb zenekara, az 1980-as évek végének, 90-es évek elejének meghatározó együttese.

Világszerte több mint 100 millió albumot adtak el, ebből csak az Amerikai Egyesült Államokban 46 milliót. 2012-ben az együttest beiktatták a Rock and Roll Hall of Fame legendái közé.

1987-ben a Geffen kiadónál megjelent első nagylemezük az Appetite for Destruction, ami a rock legsikeresebb debütálása lett, világszerte több mint 50 millió eladott példánnyal. Az albumról három dal is bekerült a Top 10-be, közülük a Sweet Child o’ Mine listavezető lett. Az 1988-ban kiadott G N’ R Lies a Billboard lista 2. helyén nyitott, így a Guns N' Roses volt az egyetlen olyan csapat a 80-as években, melynek egyszerre két albuma szerepelt a Top 5-ben.

Az 1991-ben kiadott Use Your Illusion I és Use Your Illusion II albumokkal újabb rekordokat döntöttek, mivel a II. rész a lista első, míg az első rész a lista második helyén debütált a megjelenés hetében. A Beatles óta ez egyetlen előadónak sem sikerült. A két nagylemez világszerte több mint 40 millió példányban kelt el. Az Use Your Illusion világturné az egyik legsikeresebb turné volt a rock történelmében és bővelkedett botrányokban is. A zenekar 2010-ig 192 koncertet adott 27 országban, több mint 7 millió ember előtt.

A következő, saját dalokat tartalmazó nagylemez csak 2008-ban jelent meg Chinese Democracy címmel, mely a világ legdrágább lemeze címet érdemelte ki, 15 millió dolláros költségvetésével. Az albumból több mint 11 millió példány kelt el világszerte.

A zenekar „fénykora” az 1980-as évek végétől a 90-es évek közepéig tartott, ameddig nem bomlott szét az ún. klasszikus felállás. Azóta számos személycsere és jogi viták jellemzik ténykedésüket, nagyrészt az egyetlen eredeti tag és társalapító, Axl Rose egyesek szerint diktatórikus és egoista jellemének köszönhetően.

A jelenlegi felállást Axl Rose énekes mellett Dizzy Reed billentyűs, Duff McKagan basszusgitáros, Melissa Reese billentyűs, Richard Fortus gitáros, Slash gitáros és Frank Ferrer dobos alkotja.

Zenéjükben legfőképp a hard rock, a blues, a stadion rock, a glam metal és a punk egyesül. Feltűnésükkel új színt hoztak az akkori zenei életbe, hozzáállásukat hedonista lázadás és punk attitűd jellemezte. Így sokan hasonlították őket a korai Rolling Stoneshoz.

Nyári kalandozás egy borbirodalomban

Hogyan kapcsolódnak a nyár gyümölcsös ízei a borokhoz? Mit érdemes egy nyári estén kortyolgatni? Honnan kezdődik a borszakértő és meddig tart a műkedvelő? Mitől igazán jó egy bor?

Július 19-én borászokat invitálnak a Jókai Anna Szalonba, hogy sok-sok kérdésedre válaszoljanak. Az eseményen természetesen a borkóstoló sem marad el.

A vendégek között lesz:

Zórád Kati (a legendás Zórád Ernő leánya)

Deák Lajos borász (a tokaji és az egri Borvidéki Borbíráló Bizottság tagja)

Szentpéteri Attila (Szentpéteri Családi Pincészet)

Mutatjuk, mit rakhatsz ki!

A IV. kerületben július 19-én szerdán kezdődik a lakossági lomtalanítás, és egészen augusztus 2-ig tart majd. Az egyes ingatlanokra vonatkozó lomkikészítés pontos időpontjáról a lakosok a postaládájukba eljuttatott hírlevélből, valamint az FKF honlapjára feltett térképről tájékozódhatnak.

Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében kérik, hogy a lomokat csak a címükre vonatkozó napon, 18 óra után készítsék ki. A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül.

Lomtalanítás alkalmával kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagy darabos hulladék (pl. elhasználódott bútorok, ágybetétek, szőnyegek) helyezhető ki a ház elé.

Ments életet véradással!

Július 19-én szerdán az alábbi helyszíneken adhatsz vért Budapesten:

7 óra és 19 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben,

10 és 16 óra között a Danubius Hotel Hungaria épületében, a VII. kerületben,

dél és 18 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén,

dél és 18 óra között a WestEnd sportboltja mellett.

A további részleteket és helyszíneket a véradás.hu oldalon találod! Ne feledd, egyetlen véradással is akár több ember életét megmentheted!

Szerdára is marad a kánikula

Északnyugat felől erősen megnövekszik a gomolyfelhőzet szerdán. A nap folyamán több hullámban (először reggel, majd délután) várható zápor, zivatar. Az ország bizonyos részein heves zivatarok is lehetnek, méghozzá felhőszakadással, jégesővel. A hőmérséklet 34 Celsius-fok körül alakul – írja a Köpönyeg.

40 éves a CT

1983-ban bemutatták az első CT készülékkel készült 3 dimenziós képet egy emberi fejről.

A komputertomográfia (angolul Computed Tomography, azaz CT) az orvosi képalkotás egyik ága. A magyar komputer vagy számítógépes előtag kissé félrevezető, az angol kifejezés pontos fordítása arra utal, hogy az egyes képpontok értékei nem közvetlenül, hanem számítással vannak meghatározva. A tomográfia szó szeletfelvételre utal. A tomográfiás felvételeken a vizsgálat tárgya képzeletbeli szeletekre bontva látható.

1979-ben Allan M. Cormack és Godfrey Hounsfield orvosi Nobel-díjat kapott a komputertomográfia kifejlesztésért.

209 éve született Samuel Colt

Samuel Colt a connecticut-i Hartfordban született 1814-ben. A nehezen kezelhető ifjú Samuel Coltot 16 éves korában a tengerészetre bízta az apja. A remek feltalálói érzékkel bíró amerikai fiú a folyton forgó kormánykerék és a londoni Towerben látott fegyvergyűjtemény hatására már a hajón nekilátott fából elkészíteni a forgótáras pisztoly modelljét.

Pénze még sokáig nem volt a gyártáshoz, de hamar angol és francia szabadalmat szerzett pisztolyára és karabélyára. Az Amerikában szabadalmaztatott ötlövetűje az első, gyakorlatban is bevált kézifegyver volt, a hadsereg azonban nem kapkodott az ötleteiért, cége többször csődbe is ment.

Az átmeneti időszakokban víz alatti lövedékeket készített és Morse szárazföldi és víz alatti távíróvonalának kiépítésében segített. A revolverüzlet akkor lendült fel újra, mikor texasi lovas csendőrök jelezték: az indiánok elleni harchoz többlövetű fegyverre van szükségük. Ezután indult be a vállalkozás és a tömegtermelés, Coltnak halálakor több mint 1500 munkása és 5 millió dolláros vagyona volt, ami akkoriban hatalmasnak számított.

331 éve végezték ki a „salemi boszorkányokat”

Salemben, Massachusetts államban 5 nőt akasztottak fel boszorkányság miatt. Ezzel fejeződött be a hírhedt boszorkányper, amelyről Arthur Miller a drámáját írta, magyarul Salemi boszorkányok címen ismerjük.

1692-ben Salem Village-ben (ma Danvers), egy Salem melletti faluban pár fiatal lány több környékbelit is megvádolt azzal, hogy rontást tett rájuk és megbabonázta őket. A rossz körülmények között élő közösségben megvádoltakat felszólították, hogy vallják be, hogy boszorkányok, ez esetben földjüket, vagyonukat elkobozzák, vagy felakasztják őket. A vádaskodások egyre több embert érintettek, és pár hónapon belül Salem városára, majd több környékbeli településre és Bostonra is átterjedtek.