UFO zuhant egy család kertjébe: zöld lények láttak

A család épp autószerelésben volt, amikor egy hatalmas robajra lettek figyelmesek. Az ABC News információi szerint a Las Vegas-i család még május 1-jén hívta a 911-et, hogy közöljék a hatóságokkal, valami lezuhant a hátsó kertjükben.

Fotó: Pixabay

A betelefonáló azt közölte, hogy az apjával és testvérével épp kocsit szereltek, amikor egy nagy csattanásra, robbanásra lettek figyelmesek, a hang a hátsó udvar felől jött. Majd azt is közölte, hogy valami hatalmas, nagyszemű, zöld lényeket láttak kiszállni a lezuhant járműből.

A portál szerint a rendőrök nem igazán szoktak ilyen jellegű ügyekkel foglalkozni, ám most az egyszer kivételt tettek. A kiszállás tulajdonképpen azért is történt meg, mert korábban egy rendőr is furcsa zöld fényt látott az égen - derült ki portál információi alapján.

Az egyenruhások a család birtokán semmit nem talált, így az ügyet megalapozatlanság miatt lezárták.