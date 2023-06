Több hónapja rohad a fővárosban egy Daewoo – mit képzel a gazdája?

Már több mint másfél hónapja árválkodik egy roncsautó a XVIII. kerületi piac sarkán, az gépkocsit már elkezdték megrongálni. A helyiek értetlenül állnak az efféle környezetszennyezés előtt, fogalmuk sincs, hogy miért nem szállították el még mindig a járművet, miért nem intézkedik már valaki.

Egy kaszkadőrshow kelléke lehetett a roncsautó – Fotó: Facebook

A lőrinciek szerint az autót egy utazó kaszkadőrcég munkatársai hagyták ott a legutóbbi bemutatójuk után. Az eset felháborodást váltott ki a helyiek körében, annál is inkább, mert a rámpát korábban is olajcserére, autószerelésre használták, sokan otthagyták azonban a fáradt olajat és a szemetet. Gyakran előfordult az is, hogy volt, aki nem tudott felhajtani rá és becsúszott a két rámpa közé, végül pedig darus mentőt kellett hívni, hogy kiszabadítsák a járművet. Nos, ennek az autónak a gazdája nem fáradt ilyesmivel, lazán otthagyta a kiszolgált járművet.

Ezek közül a kocsik közül minden bizonnyal kevésért jelentkezik majd a tulajdonosa – Fotó: Ripost

Budapesten régóta komoly gondot okoznak az elhagyott roncsautók. Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, a Csepeli Közterület-felügyelet csak idén már több mint száz rendszámtábla nélküli, vagy üzemképtelen gépjármű tulajdonosát értesítette, hogy távolítsák el járműveiket az utcákról. A csepeli közteresek idén eddig már 29 alkalommal szállították el a hatósági jelzés nélküli járműveket.

A hátrahagyott autók gyakran válnak bűncselekmények tárgyává: elkezdik szétbontani őket, lelopják a kerekeket, lámpákat, de olyanra is volt már példa, hogy hajléktalanok költöztek bele.