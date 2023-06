Riasztást adott ki az ALDI: ne egyél ebből a termékükből!

Fontos bejelentést tett az ALDI a honlapján, az egyik termékéről kiderült, hogy emberi fogyasztásra nem alkalmas.

„Tisztelt Vásárlóink!

A Baromfi rudacska 1000 g termék 12. 06. 2023 L1132.BB.3.4. tételében (szállító: Merian Foods Élelmiszeripari Kft.) nem zárható ki Listeria monocytogenes jelenléte, emiatt fogyasztásra nem alkalmas.

A fent nevezett termék érintett tételére a szállító és az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. elővigyázatosságból, a felelős forgalmazói magatartás szabályait betartva termékvisszahívást indít.

Az érintett termék adott gyártási tételében Listeria monocytogenes fordulhat elő. Listeria monocytogenes által okozott fertőzés egészségügyi kockázattal járhat. Listeriával szennyezett termék elfogyasztása után különösen terhes nőknél, kisgyerekeknél, ill. legyengült immunrendszer esetén megbetegedés léphet fel.

A terméket, kérjük, ne fogyasszák el!

A termék minden magyarországi ALDI-üzletben elérhető volt, értékesítését azonnal felfüggesztettük.

Kérjük, a megvásárolt terméket hozza vissza bármely magyarországi üzletünkbe. A vételárat a vásárlást igazoló blokk hiányában is visszatérítjük. A jelen vásárlói tájékoztató nem jelenti az előállító, a gyártó vagy a forgalmazó felelősségének megállapítását.

Kérdés esetén ügyfélszolgálatunk áll az Ön rendelkezésére:

+36 80 088 264 (H–P.: 08.00–18.00, SZ.: 08.00–15.30).

A kellemetlenségekért elnézésüket kérjük!

Az Ön ALDI-csapata”

– olvasható a cég honlapján.

Agyhártyagyulladást, vérmérgezést okozhat a Listeria monocytogenes baktérium

A Listeria monocytogenes a természetben széles körben előforduló emberi megbetegedést okozó baktérium. A hűtő hőmérsékletén is képes elszaporodni, így minden olyan 5 napon túl hűtőszekrényben tárolt élelmiszer kockázatos lehet, amelyben a baktérium szaporodni képes, és amit fogyasztás előtt nem hőkezelnek (pl. nyers, pasztörizálatlan tej és az abból készült tejtermékek; lágy sajtok; nyers húst tartalmazó ételek, húskészítmények; nyers halak, füstölt lazac; szeletelt élelmiszerek). Az emberi megbetegedéseknél lényeges szerepet játszik az immunrendszer állapota, egészséges emberekben sokszor semmilyen tünetet nem vált ki a Listeriával szennyezett élelmiszer fogyasztása, azonban legyengült immunrendszerű emberek, várandós nők, idős emberek esetében az élelmiszer alacsonyabb szennyezettsége is súlyos megbetegedést okozhat. Szövődményként agyhártyagyulladás, vérmérgezés alakulhat ki. Terhesség esetén vetélés, halvaszületés és az újszülött fertőzése is előfordulhat – írja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mely fotót is közöl a problémás termékről.