Orbán Viktor: Brüsszel azt javasolja, hogy tegyük tönkre a családokat, a nyugdíjasokat - Videó!

A költségvetés kénytelen arra építeni, hogy a háború el fog húzódni

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy 2024-ben meg kell védeni a nyugdíjasokat és a családokat. Egy védelmi költségvetés lesz a jövő évi. Ha nem lenne háború, akkor persze sokkal kedvezőbb lenne a helyzet - mondta a kormányfő. Több célt kéne kitűzni magunk elé, és a pénzügyminiszter átlátja ezeket a folyamatokat. Én biztonságban érzem az országot, amikor Varga Mihály dönt - tette hozzá. "A költségvetés kénytelen arra építeni, hogy a háború el fog húzódni".

Orbán Viktor: Le fogjuk törni az infláció

A miniszterelnök szerint az infláció nem magától megy fel, és nem magától megy le. A kormányfő közölte, hogy az infláció ellen harcolni kell, és az egy nagyon komoly vállalás, hogy letörjük az inflációt. A háború elsődleges hatása az energiaárak növekedése volt.

Miután Magyarországnak a legtöbb energiára van szüksége a rengeteg beruházás miatt, éppen ezért nagyon komoly inflációs hatás keletkezett. Ha működne Paks2, akkor hátradőlhetnénk - fejtette ki a kormányfő.

"Elment az esze a baloldali politikusoknak"

Orbán Viktor miniszterelnök arról is beszélt, hogy az év végére "ha a fene fenét eszik is" le kell vinni egyszámjegyűre az inflációt. Ha tűzszünet lenne, és megkezdődnének a béketárgyalások, akkor sokkal gyorsabban menne le az infláció - fejtette ki. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a háborúnak a legnagyobb vesztesei azok, akiknek meghalnak a hozzátartozói. Keleten a helyzet változatlan, a háború durva fázisába lépett - tette hozzá. Amikor itthon a baloldal karosszékből azt mondja, hogy háborúban állunk, akkor elment az eszük. Kinyílik az ember zsebében a bicska, amikor a leggazdagabb város embere arról beszél, hogy háborúban állunk.

Orbán Viktor: Nem állunk háborúban Oroszországgal

Orbán Viktor szerint a kisinyovi csúcson is lelkesen beszéltek a háborúról. A háborúról való beszéd is a háború része, mert ők úgy érzik, hogy benne vannak a háborúban, ahogyan Budapest főpolgármestere. Amíg ez a kormány van, addig nem fogunk háborúban állni Oroszországgal - tette hozzá. Mindenki lelkes Nyugaton az ukránok esetleges ellentámadása miatt.

Ha támadok, akkor 3-szor nagyobb veszteségem lesz, mint a védekezőnek - tette hozzá. A kormányfő szerint ebben a helyzetben vérfürdő egy ellentámadás indítása.

Erről az ösvényről nehéz lesz lejönni

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy olyan mértékig lovalták bele Nyugaton ebbe a háborúba, hogy meg lehet nyerni, és erről a háborús ösvényről nagyon nehéz lesz lejönni. Szerinte úgy lehet lejönni erről, hogy az emberek a választásokon leváltják a háborúpárti kabinetek. Ez alól lehet kivétel a mi térségünk, így Lengyelország. Egész Európa és az emberek többsége nem áll a háború pártján, és bár erkölcsileg helyesen Ukrajna oldalán áll, de hogy mit szabad vállalni abban már megoszlik az európai közvélemény. Csökken a háborúpártiak száma.

Orbán Viktor: Az EP döntésével nem kell foglalkozni

A kormányfő arról is beszélt, ha magyar miniszterelnök, vagy választó vagy, akkor ki kell állni az igazunkért. Amikor nem mondtuk el a véleményünket, akkor mindig rajtavesztettünk - tette hozzá. Orbán Viktor szerint most ilyen nem lesz, persze ez egy nehéz helyzet. Az uniós soros elnökséghez semmi köze nincsen az Európai Parlamentnek, ezzel nem is kell foglalkoznia az országnak, akár az eszkimók parlamentje is dönthetett volna erről.

A migrációs válság során is mi voltunk az elsők, akik szerint a határokat meg kell védeni, majd pár évvel később többen elismerték, hogy a magyaroknak igaza van - mondta a kormányfő. Hasonló lesz a helyzet a háború ügyében is.

Kulcsfontosságú volt Erdogan győzelem

Kifejezetten szurkoltam és imádkoztam Erdogan győzelméért, tragédia lett volna, ha nem ő nyer.

Orbán Viktor elmondta, hogy a 4 millió embert nem enged ki az országból. Soros György embere volt Erdogan ellenfele. Ha Soros embere nyert volna, akkor több millió embert ránk eresztettek volna - ismertette a kormányfő. Törökországon keresztül jön az orosz gáz, és ha Soros-párti elnök lett volna, akkor erősen kétséges lett volna, hogy eljutott volna-e a gáz. Ráadásul Erdogan békepárti.