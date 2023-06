Már csak párat kell aludni: napokon belül nyit a Postapalota kilátója

A Széll Kálmán téri volt Postapalota tornya, a hozzá tartozó tetőterasszal és kávézóval június 15-én nyílik meg. A kilátóból elképesztő látványvilág tárul az arra járók elé.

Az egykori Budai Postapalota a Széll Kálmán tér legismertebb épülete, Sándy Gyula tervei szerint épült 1926-ban.

A műemléki védettséget élvező épület különleges, bástyaszerű tornyáról már 2020-ban közölték, hogy turisztikai kilátópontként fog működni, de sokáig nem lehetett tudni, hogy pontosan mikortól látogatható.

Már a megépülése után megjelenő első szakmai kritika is hangsúlyozta, hogy egyszerre hordoz régi, tradicionális és modern értékeket. Különleges, messziről is látványos tornya egy középkori vár bástyáját idézi. A homlokzaton reneszánsz motívumok jelennek meg. A vakolatdíszítés a magyaros szecesszió stílusában készült – hangsúlyozzák a XII. kerület oldalán.

Az épület a II. világháború, majd az ’56-os forradalom során többször súlyos károkat szenvedett. Egyes részei teljesen kiégtek.

A Magyar Posta 2008-ban kiköltözött belőle, ezután hosszú évekig üresen állt.

A 2017-ben kezdődő teljes felújítás fő célja épp ezért elsősorban az épület eredeti állapotának lehető legteljesebb helyreállítása volt. A külső-belső restauráció során napjaink legmodernebb építészeti technológiáit használták fel annak érdekében, hogy az – időközben Buda Palotává átkeresztelt épület – ideális otthonává váljon a hagyományok és a modernitás vívmányaira egyaránt építő Pénzmúzeumnak

– írják.

A Buda Palota megnyitása óta az épület több pontja is látogatható. Pár nap múlva a torony is megnyílik a nagyközönség előtt, mely a várakozások szerint a Budai Várra, a Vérmezőre és Hűvösvölgy felé is csodálatos kilátással szolgál majd.