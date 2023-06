Lecsapott a vihar: özönvíz zúdult Borsodra

Hatalmas vihar csapott le Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyére. Percek alatt 20-30 mm eső esett több településen, a víz az utakon hömpölygött, elárasztotta a kerteket.

Az intenzív felhőszakadást peremfelhős zivatar hozta a falvakra, városokra, valamint viharos széllökések is jelezték a vihar tombolását. Többek között Ragály, Edelény és Zubogy sem úszta meg az özönvizet, villámárvizek is kialakultak, valamint több ingatlan udvarán is felgyülemlett a víz. A térségben több kisebb patak is megáradt, illetve némelyik ki is lépett a medréből.