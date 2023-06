Kortárs világzene: Ma kezdődik az V. Óbudai Világzenei Hét

Világzenei kertmozi, félszáz művész, két jubileum, a Balkán és a Kárpát-medence zenei kultúrájának számtalan tartománya, és minden, ami a kortárs világzenéből a Kobuci Kert számára ma fontos – olvasható az V. Óbudai Világzenei Hét programjai között.

Június 27-én indul a tematikus fesztivál. (Képünk illusztráció) Fotó: Lucas Allmann / Pexels.com

Június 27-e és július 1-je között ismét megrendezik a világzene óbudai szigeteként emlegetett koncerthelyszín tematikus fesztiválját, az V. Óbuda Világzene Hetet. A meghívott művészek névsora magáért beszél, régi ismerősökkel, kiváló hazai és nemzetközi muzsikusok közreműködésével: Chalga, Ferenczi György és az 1-ső Pesti Rackák nyitják a fesztivált, de hallhatjuk a Csík Zenekart és a Besh o droM-ot és a Boban Markovic Orkestart is.

Újra Budapesten zenél a Clucth

Június 27-én visszatér Budapestre, azon belül is a Barba Negra színpadára a Clutch zenekar. Az amerikai metál- és rockbanda harmincéves múltja során tizenhárom stúdiólemezt jelentetett meg, amelyekben különböző hangzásjegyekkel kísérleteztek: zenéjükben felfedezhető a funk, a hardcore punk vagy a klasszikus hard rock is. Most a No Stars Above turné keretein belül érkeznek, a vendég pedig a magyar Grand Mexican Warlock és Dungaree együttesek lesznek.

Mindent a koreai nőképről

A Koreai Kulturális Központ nyári szalonja, június 27-én, 17 órától a budapesti galériájukban várja azokat, akik többet szeretnének megtudni a koreai kultúra nőképéről. A nagyrészt beszélgetős estén koreai könyvajánlókkal és tradicionális koreai üdítővel, omidzsával is várják a társadalomelmélet és művészettörténet iránt érdeklődőket. Az esemény a Budapesti Fotó Fesztiválba is kapcsolódó, Dél-Korea elmúlt negyven évét felölelő kortárs fotókiállítás részét képezi.

A Koreai Kulturális Központ 2023 áprilisában indította el első kultúraelméleti előadás-sorozatát. A Koreai szalon néven futó esemény célkitűzése, hogy az itthon is egyre népszerűbb koreai kulturális jelenségek mögé nézzen közérthető, kritikus és élményszerű módon.

Az előadás nyelve koreai, magyar nyelvű tolmácsolást biztosítanak. A program ingyenes, azonban a férőhelyek száma miatt előzetesen regisztrálni kell.

Kedden még tart a lomtalanítás a XI. kerületben

A XI. kerületben június 28. szerdáig tart a lakossági lomtalanítás. Az egyes ingatlanokra vonatkozó lomkikészítés pontos időpontjáról a lakosok a postaládájukba eljuttatott hírlevélből, valamint az FKF honlapjára feltett térképről tájékozódhatnak.

Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében kérik, hogy a lomokat csak a címükre vonatkozó napon, 18 óra után készítsék ki. A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül.

Lomtalanítás alkalmával kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagy darabos hulladék (pl. elhasználódott bútorok, ágybetétek, szőnyegek) helyezhető ki a ház elé.

Mutatjuk a budapesti véradások helyszíneit

Június 27-én, kedden az alábbi helyeken mentheted meg akár több ember életét is azzal, hogy vért adsz:

reggel 7 óra és este 19 óra között a XI. kerületben, a Közép-magyarországi RVK Intézetben;

délelőtt 10 óra és délután 16 óra között a XI. kerületben, az Office Garden Irodaházban;

déltől este 18 óráig a XIV. kerületben, a Sugár Üzletközpont II. emeletén.

Azzal kapcsolatban, hogy pontosan mikor és hol adhatsz vért szerte az országban, a véradás.hu oldalon tájékozódhatsz.

Forgalomkorlátozás több kerületben is

Delegáció miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz június 28-ig Budapest V. kerületében. Tilos megállni június 27-én 6 órától június 28-án 21 óráig az Apáczai Csere János utcában, a hotel mellett.

Delegáció miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz június 27-én Budapest több kerületében. Tilos megállni június 27-én 13 órától 18 óráig a Budapest II. kerületében lévő Ganz utca páros oldalán, a Fő utca és a Bem rakpart között. Tilos megállni június 27-én 17 órától 22 óráig a Budapest V. kerületében lévő Október 6. utca mindkét oldalán, a 14. szám és az Arany János utca között.

Hidegfrontot hoz a kedd

Északnyugat felől egy gyenge hidegfront érkezik Magyarországra kedden, a szakadozott felhőzetből inkább csak elszórtan alakul ki zápor, esetleg zivatar. Az északnyugati szél több helyen megerősödik. A nappali hőmérséklet 25 és 30 Celsius-fok között alakul – hívta fel a figyelmet a Köpönyeg.