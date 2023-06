Duna Karnevál – bemutatkoznak hazánk és a nagyvilág néptáncai, népzenéi!

Karneváli hangulatban, nemzetközi és hazai fellépőkkel, hivatásos és amatőr táncegyüttesek közreműködésével rendezik meg a 28. Duna Karnevált június 9. és 16. között, Budapesten.

Fotó: Facebook

A Múzeumkertben felállított nagyszínpadon látványos gálaműsorral és tértáncházzal mutatkoznak be a hazai és külföldi táncegyüttesek, emellett népzenei koncertekkel és a kézművesség világnapjához kötődően gazdag kézművesvásárral várják a népi kultúra iránt érdeklődőket, június 9-én és 10-én. A programok a Magyar Nemzeti Múzeummal és a Népművészeti Egyesületek Szövetségével való együttműködésben valósulnak meg.

Fellép a Romengo, Körtánc című tánckoncertjét mutatja be a Magyar Állami Népi Együttes, népzenei koncertet ad Pál István Szalonna és bandája. Gyerekeknek énekel Bognár Szilvia és zenekara, és megrendezik a V. FolKid Gyermek Népművészeti Fesztivál gáláját. Itt mutatkozik be hungarikumaink és a nemzeti értéktár több eleme: a kalocsai, matyó, sárközi, nagyecsedi népzenei és néptánchagyományok, a csárdás és a verbunk, de lesz cimbalom-, duda- és tárogatóbemutató, valamint élő kiállítás is.

Június 16-án, a fesztivál zárónapján a Duna Karnevál gálaműsora teszi fel a koronát a gazdag programsorozatra. A Margitszigeti Szabadtéri Színpad mesés környezetében bemutatott gálaműsoron a külföldi és hazai táncegyüttesek közel háromszáz művészének egyedülálló, közös műsorát láthatja majd a közönség.

Időpont: június 9-17.