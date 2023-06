Fashion Show és utcaszínház is lesz az idei Sound felhozatalában

Európa legvonzóbb beach fesztiválján persze a zene kapja a főszerepet, az idén igencsak erősre összehozott világsztár felhozatallal és az elektronikus zenei műfajok kavalkádjával. Mindez azonban nem lenne teljes, a megszokott pulzáló látványvilág nélkül, melynek már megkerülhetetlen elemeit idén is felfedezhetjük a Heineken Balaton Soundon.

Nem meglepő tehát, ha a fesztivál bármely pontján egyszer csak feltűnnek vonuló hangszeres csoportok. Idén érkezik például, a világ számos pontján már nagy sikert aratott Flash Drum csapata, akik neonfénybe öltözve dobolják majd végig a vízparti fesztivált, megtáncoltatva az érdeklődő közönséget is. De ne csak őket várjuk idén mindenhol, mert meglepetésszerűen felbukkan majd a Coloured & White Wings izgalmas szárnyalása is. Napközben - az égre nézve - magasban repülő, különböző színű és formájú sárkányokat is láthatunk, és az esti órákban színesen kivilágított óriás polipok táncát csodálhatjuk az égbolton. A sárkányreptetéstől kedvet kapva pedig saját papírsárkányokat is készíthetünk a sárkánykészítő workshopnál.

A vízparti kifutón – a Balaton Sound betűk szomszédságában - három fashion designer csapat mutatja be kreációit különböző napokon, egy nappali és egy éjszakai show keretében, közvetlenül a Nagyszínpad programja előtt illetve után, Lakatos Márk art direktor celebrálásában. Csütörtökön lép a kifutóra a THEFOUR kollekciója. A fiatal hazai divattervezők egyik legígéretesebb csapata egyszerre klasszikus, innovatív, elegáns és mégis könnyen hordható ruhákkal jelenik meg a Soundon. Másnap Szegedi Kata tervei kelnek életre. A Kata Szegedi márkát 2009-ben alapította Kata és mára a magyar divatvilág egyik legmeghatározóbb márkájává nőtte ki magát, magába foglalva az innovatív, modern vonalakat azok számára, akiknek magabiztosságuk és egyediségük kifejezése fontos a mindennapokban is. Szombatra pedig érkezik a NUBU , melynek csapata a kifinomult, modern, letisztult design és a különleges szabásvonalak, a kényelem és a funkció összehangolásával hozza létre kortalan, számtalan lehetőséget nyújtó darabjait.