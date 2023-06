Ezeken a napokon ne menj nyaralni! Mutatjuk, mikor várható eső a nyáron

Az ember joggal várja a nyári hónapoktól, hogy elhozzák a meleget és a napsütést. Még, ha a munkahelyen is kell ülnünk, sokkal jobb a szikrázó napsütést látni az irodából, hétvégén pedig egy koktélt elszürcsölgetni a nyári melegben, még ha csak az udvaron is. Arról pedig ne is beszéljünk, hogy a legtöbben már rég lefoglalták a nyaralásukat, amit jó időben szeretne mindenki eltölteni. Nem leszünk azonban minden nap hálásak az égieknek, ugyanis jócskán kijut az esős napokból nyáron is. Mutatjuk, hogy mikor várhatóak zuhék az előrejelzések szerint.

Meleget de esőt is hoz az idei nyár Fotó: Pexels

Június utolsó hetében érkezik az első kánikula

A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint már június utolsó hete sem lesz esőtől mentes: 21-én, 22-én is számítanunk kell csapadékra, de 25-én és 26-án sem maradunk szárazon. Ettől függetlenül úgy tűnik, hogy az eső ellenére ezeken a napokon is marad a nyári meleg, közel 30 Celsius fokos maximumokkal, csak, hogy ne veszítsük el teljesen a kedvünket.

Július lesz a legszárazabb

Az AccuWeather.hu előrejelzései szerint nyáron a júliusi időért leszünk majd a leghálásabbak, így úgy tűnik, hogy az döntött jól, aki ilyenkorra foglalt nyaralást, legalábbis belföldön mindenképpen. Bár a hónap elején maximum 27 fokra számíthatunk, 5-én és 6-án pedig eső is várható, július második felében könyörtelenül betör a kánikula, 31 fokkal és velünk is marad.

Augusztusban kell több esőre számítanunk

Az augusztus már több esőt fog tartogatni: 5-től például majdnem egy hétig várható csapadék, ellenben marad a meleg időjárás így igazi fülledt időre kell számítanunk. Ezután már csak nyár végén van eső kilátásban, 18-án, 25-én, 26-án és 30-án. Az előrejelzések szerint az augusztus 20-i tűzijátékot is jó időben nézhetjük majd, de persze ezt még nem lehet készpénznek venni.

Bőven kijut majd esőből a nyáron. Az előrejelzések szerint főleg augusztusban várható csapadék. Fotó: Pixabay

Meleg és csapadékos lesz a nyár

Ahogy arról Varga Sándor, az idokep.hu meteorológusa korábban a Metropolnak nyilatkozott, júliusban és augusztusban akár 35-40 fokokra is számíthatunk, ráadásul záporok és zivatarok is tarkítják majd az időjárást. A szakember szerint az El Nino éghajlati jelenség miatt lesz melegebb és csapadékosabb a nyár.

Az utóbbi időben annyi csapadék esett, hogy mindez üzemanyagot szolgáltathat a nyár további részében is a záporok, zivatarok kialakulásának. Mindez valamelyest mérsékelheti a hőséget, de ezáltal sokkal fülledtebb idő várható, amely például a szívbetegeket és az arra érzékenyeket megviselheti

– tette hozzá Varga Sándor. Ezek alapján tehát nem fogunk fázni nyáron, és bár néhány nap záporok és zivatarok is érkeznek, a nagy melegben talán hálásak leszünk a frissítő égi áldásért.