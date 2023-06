Biden fia elismerte: illegálisan vásárolt lőfegyvert és adócsalást követett el

Joe Biden amerikai elnök többszörösen eljárás alatt álló fia bűnösnek vallotta magát két adóügyi, valamint egy illegális fegyvertartással kapcsolatos bűncselekményben kedden - írja a Fox News amerikai hírtelevízió online kiadása. A lap beszámolója szerint az elismert bűncselekményekért összesen akár tíz év börtönbüntetést is ki lehetne szabni, Hunter Biden azonban vádalkut kötött az édesapja közvetett irányítása alatt álló Igazságügyi Minisztériummal, így néhány év próbaidővel megúszta a botrányt. A megállapodás értelmében a Hunter elleni szövetségi nyomozás végleg lezárult, így az ügyben nem fog sor kerülni bírósági tárgyalásra. Ennek Hunter után elsősorban az újraválasztási kampány előtt álló édesapja örülhet.

Joe Biden fia elismerte, hogy adócsaló és illegálisan vásárolt lőfegyvert

A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) 2018-ban kezdett el nyomozni Hunter ellen, akinek először a tengerentúli üzleteivel és tanácsadásával kapcsolatos pénzügyeket vizsgálták. Mint kiderült, az elnök fia a szándékos nem adta le a több millió dolláros külföldi jövedelme utáni adóbevallását a 2017-es és 2018-as naptári évben, így ezután elmulasztotta befizetni a szövetségi jövedelemadót.

Később a nyomozás illegális fegyvertbirtoklásra is kiterjedt, miután Hunter 2018-ban hazudott a regisztrált drogfüggőségéről egy delaware-i fegyverkereskedőnek, hogy pisztolyt vásárolhasson. Ahogy arról a Ripost korábban beszámolt, Hunter imádott fegyverrel villogni, és több videóit is készített magáról, ahogy kábítószer hatása alatt, meztelenül, prostituáltak társaságában lövések leadását imitálja. Ebben az időben Hunter az agytumorban elhunyt testvérének, Beau Bidennek az özvegyével, Hallie Bidennel járt, aki egy alkalommal annyira megijed a bedrogozva pisztollyal hadonászó Huntertől, hogy elvette tőle a fegyvert, és egy élelmiszerbolt mögötti szemetesbe dobta. A nő attól félt, hogy Hunter egy rosszabb pillanatába fejbe lövi magát. A szemetesbe dobott fegyver később az FBI birtokába került, ezért a szövetéségi ügynökség vizsgálatot indítottak az ügyben, amit most Hunter teljes egészében elismert.

Hunter egy Colt Cobra 38-as pisztolyt vásárolt illegálisan

Chris Clark, Hunter Biden védőügyvédje lezártnak nevezve a védence ellen öt éven át tartó nyomozást, és a következő nyilatkozatot adta ki: "Tudom, hogy Hunter fontosnak tartja, hogy felelősséget vállaljon ezekért a hibákért, amelyeket életének egy a zűrzavar és függőség uralta időszakában követett el. Alig várja, hogy folytassa a felépülését és továbbléphessen".

A Fehér Ház szóvivője közleményében így fogalmazott: "Az elnök és a First Lady szeretik a fiukat, és támogatják életének újjáépítésében. További kommentárt azonban nem kívánunk hozzáfűzni."

Fontos elmondani, hogy a Hunter elleni nyomozások sora nem ért véget a kedden megkötött vádalkuval, ugyanis a szövetségi Képviselőház felügyeleti és elszámoltathatósági bizottsága továbbra is aktív vizsgálatot folytat az elnök fia és családja körül kirajzolódó korrupciós hálózattal kapcsolatban. Egy FBI birtokában lévő titkosszolgálati jelentésből például nemrég kiderült, hogy Joe és Hunter Biden 5-5 millió dollár kenőpénzt fogadott el az ukrán Burisma gázipari vállalat tulajdonosától, Mikola Zlocsevszkij oligarchától 2015-ben.