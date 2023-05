Valentínó a szomszéd gyerekekkel játszott, amikor megtörtént a tragédia Gyöngyösorosziban

Mint ismert, nagy erőkkel keresték a Heves vármegyei hatóságok azt a 3 éves gyermeket Gyöngyösorosziban, akit végül a megáradt patakban találtak meg kedden.

Gyöngyösorosziban most mindenki az ártatlan gyermek tragédiájáról, illetve a gondozatlan patakról beszél. Egyesek szerint a baj azért következhetett be, mert a part nincs megfelelően lekövezve, és nagy ott a dzsumbuj, ráadásul korlát sincs. Ennek ellenére a víztől alig néhány méternyire sorakoznak a lakóházak. Az egyik szomszéd szerint csak idő kérdése volt, hogy mikor veszti valaki ott az életét. Ráadásul az elmúlt napok heves esőzése következtében a patak jelentősen megáradt, és a sodrása is igen felgyorsult.

Fotó: Metropol

A Ripost megtalálta a családot. Először nem kívántak nyilatkozni és távozásra kértek lap munkatársait, akik a gyászukra való tekintettel eleget is tettek. Nem sokkal később a kisfiú édesanyjának, Renátának a testvére hanghívásban kereste meg a portált, és szívszorító részleteket osztott meg velük.

Valentínó átment játszani a szomszédban lakó kis barátaihoz. Már jött volna haza, de aztán a gyerekek valamiért kimentek a patakpartra, és az unokaöcsém a vízbe került.

Fotó: Metropol

Azt még nem sikerült tisztázni, hogy véletlenül csúszott meg, vagy belelökte valaki, ezt a rendőrség nyilván ki fogja deríteni – mondta Adrián, aki senkit sem szeretne rágalmazni. A rendőrség egyébként büntetőeljárás keretében nyomoz az ügyben.

Egyszer csak elkeseredett sikítást hallottam, ezért kirohantam az utcára, majd hívtam a mentőket és a tűzoltókat. Többedmagammal együtt a patakba vetettem magamat, és elkezdtem keresni Valentínót.

Végül az egyik szomszédunk és egyben rokonunk találta meg fejjel lefelé. Kiemelte a vízből, majd átadta a mentősöknek – idézte fel a nagybácsi a tragikus perceket.

A gyermeket újraélesztették, majd helikopterrel kórházba szállították. Az igyekezet ellenére a kisfiú életét vesztette.