Még nem késtél le a Metropol fotópályázatáról, íme pár tipp egy zsűritagtól!

Megnyerheted még akár a főnyereményt is, ha most hétvégéig beküldöd legjobban sikerült fotóidat Az én Budapestem! című fotópályázatunkra! A legjobbakat kiállítjuk, és a dobogósokra – minden kategóriában külön-külön – pénzjutalom is vár. A fotóidat vasárnap éjfélig töltheted fel a fotopalyazat.metropol.hu oldalon.

A közelgő határidőt minden zsűritag várja, ekkor kezdődik az ő munkájuk: az előválogatás során 200-250 kép kerül be az élvonalba, majd utána ezt szűkítik. Most Szabolcs László fotóst kértük meg, hogy adjon pár ötletet a beküldendő fotókkal kapcsolatban.

Szabolcs László 43 éve folyamatosan dolgozik a fotósszakmában

Mit tanácsolnál egy kezdő fotósnak, aki pályázna?

– A fotó egyrészt valamilyen szinten önkifejezés, látásmód, hogy mennyire érdekesen látsz bizonyos dolgokat, amiket aztán lefényképezel. Én szeretek mindig egy picit gondolkodni is arról, amit lefényképezek, hogy lehetne abból egy nem mindennapi fotó, aztán időnként sikerül, időnként nem. Én 43 éve csinálom és szerintem fontos, hogy legyen valami pozitív visszajelzés, kvázi sikerélmény, különben hosszú távon ez is taposómalommá válik, mint a többi. Ahhoz, hogy ez érdekes legyen, kellenek a pozitív visszajelzések. Ezért is fontos, hogy belemenjünk ilyen megmérettetésekbe, legalábbis számomra.

Milyen egy jó kép szerinted? Milyen fotókkal érdemes beküldeni?

– Az első és legfontosabb, ha ránézek egy képre, az mond-e nekem valamit, vagy nem, felkelti-e az érdeklődésemet, vagy nem. Ha nem, nem is nézem tovább. Ha felkelti, akkor elgondolkodom rajta, hogy hol készült, mit akart a fotós. Ez olyan mint a csajoknál, az első benyomás iszonyúan számít! De ez szerintem nem annyira tanítható műfaj, fontos a lélek és fontos a technika is, de ha valaki nem „lát” a pályán, sohasem lesz jó fotós. Fontos, hogy mindenki a saját útját próbálja megtalálni.

Amatőr fotós munkái is felkelthetik az érdeklődésedet?

– Persze, nem függ ettől. Láttam már rengeteg amatőrtől rendkívül jó fotókat és láttam profiktól, iszonyú rosszakat. Szóval szerintem ez teljesen irreleváns, hogy valaki profi vagy amatőr. A fotó az egy őszinte műfaj, az vagy jó, vagy rossz. És nagyon szubjektív műfaj is emellett.

Ne maradj le! Vasárnap éjfélig töltsd fel képeidet! Fotó: Pixabay

Ezek a kategóriák, amikre pályázhatsz:

1. Kedvenc helyem: mutasd be ebben a kategóriában, hogy melyik budapesti helyszín jelenti számodra a legtöbbet!

2. Kedvenc eseményem: oszd meg velünk azt a közösségi élményt a fővárosból, amelyet szerinted mindannyiunknak ismerni és szeretni kéne!

3. Füstmentes Budapest: kíváncsian várjuk, hogy melyik tájkép vagy panoráma áll hozzád a legközelebb!

Határidők: Nevezési határidő: 2023. május 7., 23.59 óráig a fotopalyazat.metropol.hu-n lehet pályázni. Közönségszavazás 2023. május 8-án 12 órakor kezdődik és 2023. május 14-e 23.59 óráig tart Eredményhirdetés időpontja: 2023. május 26. A nyertesek nevét a szervező hivatalos Facebook-oldalán (https://www.facebook.com/Metropol.Napilap) közzéteszi. Kiállítások időszaka: 2023. május 31.–június 28.

Nyeremények kategóriánként:

1. díj: 200 000 Ft + 40 000 Ft értékben CEWE-utalvány

2. díj: 150 000 Ft + 30 000 Ft értékben CEWE-utalvány

3. díj: 100 000 Ft + 20 000 Ft értékben CEWE-utalvány

Közönségdíj-nyeremény: a közönségszavazatok alapján a különdíj nyertese 100 000 Ft pénznyereményt és 40 000 Ft értékű CEWE-ajándékutalványt kap ajándékba.

CEWE-különdíj: a szervező által, a CEWE Magyarország Kft. által jelölt személyekből összeállított zsűri által kiválasztott fotó beküldője 40 000 Ft értékű CEWE-ajándékutalványt kap ajándékba.