Így védekezhetnek az allergiások a pollenszezon alatt

A napok óta tartó frontok alaposan megterhelik az emberi szervezetet. Most éppen egy hidegfront okoz problémákat az arra érzékenyeknél. Megfigyelések szerint ilyenkor a szív- és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a sztrók kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, de a rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek – írja a Köpönyeg.

Az allergiásoknak mindenképpen érdemes figyelniük a táplálkozásukra Fotó: Máté Krisztián

A mostani esős időszak jócskán csökkenti a pollenterhelést. Jelenleg rengeteg virágpor van a levegőben, viszont mindegyiküknek relatíve alacsony a koncentrációja. Az esős időszak alatt, a gombafélék spóraszáma még alacsony, de száraz időben látványosan megnövekedhet

– mondta dr. Bense Tamás.

A családorvos szerint az idei parlagfű szezonja várhatóan július végén, augusztus elején indul be. Az orvos azt tanácsolja, hogy az allergiások, lehetőleg még az allergiaszezon előtt kezdjék el a védekezést, különböző gyógyszerekkel, orrsprékkel. Mint mondja, manapság egyre népszerűbbek az immunterápiás módszerek is. Ám sajnos a társadalombiztosítás ezt még nem támogatja.

Mindenkinek, akinek allergiája van, érdemes figyelni. Az allergiások többsége poliallergiás, ami azt jelenti, hogy több mindenre van allergiája. Általánoságban elmondható, hogy a leggyakoribb allergének, a tej, tejtermékek, mogyorófélék, bizonyos gyümölcsök, citrusfélék, apró magvas gyümölcsök, valamint a dinnye és a barack is

– hívta fel a figyelmet.

A családorvos szerint, aki bármelyik fogyasztásánál allergiás tüneteket észlel, attól érdemes megválni. Mindamellett, ha lehet, figyeljünk a szellőztetésre is, és inkább hajnalban szellőztessünk, ne a szeles időszakban. A lakáson belül fontos, hogy úgy takarítsuk az egyes felületeket, hogy ne tudjanak megtapadni a pollenek. Lehetőleg minél kevesebb padlószőnyeg legyen az otthonunkban. Mivel az allergiát kiváltó tényezők közül az atka és a házipor is fontos kiváltó tényező. Ez ellen úgy tudunk a legjobban védekezni, ha tisztán tartjuk az egyes felületeket – zárta gondolatait.