Kiégett BMW árválkodik a XVIII. kerületben

Továbbra is komoly problémát okoznak a Budapesten a roncsautók, ezúttal egy kiégett BMW borzolja a kedélyeket a Lakatos-lakótelepen a XVIII. kerületben. Az autó szinte a felismerhetetlenségig kiégett. A helyiek nem értik, hogy a közterület-felügyelet miért nem szállította már el a roncsot.

Egyelőre nem tudni, hogy került a járdára a BMW Fotó: Markovics Gábor / Metropol

Tényleg ennyire kihalt az emberekből a tisztesség, az igény, hogy tisztán tartsuk és vigyázzunk a környezetünkre? A közteresek, térfigyelőkamerák előtt ülők, polgárőrök hol vannak?

– írta felháborodva az egyik helyi lakos.

Teljesen kiégett az autó belseje Fotó: Markovics Gábor / Metropol

Az eset óriási felháborodást keltett a helyiek körében, mivel a környéken egy iskola is található, így érthető, hogy sokan aggódnak a gyermekeik épségéért. Az, hogy miképp került a BMW a járdára, egyelőre nem tudni, ahogy azt sem, kié volt az autó. A hozzászólok szerint régóta komoly gondot okoz a környéken az illegális hulladék. Az illegális szemétlerakók ugyanis előszeretettel hagyják sokszor a Lakatos telepen a szemetet.

Nem új keletű problémáról van szó

Még mindig sok bosszúságot okoznak a helyi lakosoknak a gazdátlan roncsautók a fővárosban. Budapesten több kerület is hemzseg a roncsautóktól. Ahogy arról nemrég beszámoltunk, a csepeli közteresek idén eddig már 29 alkalommal szállították el a hatósági jelzés nélküli járműveket. A Csepeli Közterület-felügyelet csak idén már több mint száz rendszámtábla nélküli, vagy üzemképtelen gépjármű tulajdonosát értesítette, hogy távolítsák el gépjárműveiket az utcákról.

Hemzsegnek a roncsautók a fővárosban (Fotó: Ripost)

A hátrahagyott autók gyakran válnak bűncselekmények tárgyává. Gyakori, hogy elkezdik szétbontani őket, lelopják a kerekeket, lámpákat, de olyanra is volt már példa, hogy hajléktalanok költöztek be az egyes kocsikba. A roncsautók nemcsak látvány szempontjából okoznak bosszúságot a helyieknek, hanem azért is, mert jelenlétük akadályozza a parkolást.