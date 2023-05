Autós kontra bringás: ezen múlik, hogy ne legyen konfliktus? – Videó

Változás lent is, fent is: mint azt elsők között megírtuk, május 22-én hétfőn átadták a felújított M3-as metró teljes szakaszát. Már a Nagyvárad tér és a Lehel tér állomások is működnek és azokon a metró nemcsak áthalad, mint korábban. Az állomások megnyitásával már nincs szükség a metrópótló autóbuszok számára kijelölt sávokra. A BKK egy közleményében kijelentette, hogy a sávokat át fogják alakítani. A mostanra feleslegessé váló buszsávok átalakításával egyszerre céljuk, hogy ne növekedjen a belváros forgalmi terhelése, valamint az is, hogy biztonságosan lehessen kerékpározni, és hogy csökkenjen a torlódás mértéke a belvárosban.

Nikolett napi szinten kerékpárral közlekedik. Fotó: Végh István / Metropol

A fővárosban rengeteg olyan útszakasz található, mely az autós forgalom számára egyirányú, de a kerékpárosok részére mindkét irányból megengedett a közlekedés. A folyamatosan átalakuló kerékpársávok, valamint a koronavírus óta egyre több autós és kerékpáros a korábban tapasztaltnál több konfliktust generál. Még nagyobb szükség van a kölcsönös odafigyelésre és a türelemre.

A Metropol kíváncsi volt, hogy milyen tapasztalatai vannak az autósoknak és milyen tapasztalatai vannak a kerékpárral közlekedőknek?

Budapest XI. kerületébe, a Váli utcába mentünk, ahol megkérdeztük a bicikliseket, mit tapasztalnak azokon a szakaszokon, ahol az autók csak egy, a bringások mindkét irányban közlekedhetnek, amire közlekedési táblák is felhívják a figyelmet.

Sajnos ez mindig egy olyan probléma lesz, a biciklis autós kontra párharc, ami mind a két félnek az intelligenciáján múlik.

– árulta el Krisztina, aki épp abban az utcában parkolt le az autójával.

Én azt tapasztaltam gyalogosként, hogy a kerékpáros ott is jön, ahol nem kéne.

– mondta János, aki sétálva, robogóval és autóval egyaránt szokott közlekedni.

Vezetek autót is és kerékpározok is rendszeresen és ezáltal gyakorlatilag minkét irányból van tapasztalatom.

– fogalmazott László, aki szerint annak ellenére, hogy ezeken az útszakaszokon tábla hívja fel az autósok figyelmét a biciklisekre, az autósoknak mégis jobban oda kell figyelnie.