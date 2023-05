Bellfieldet ügyvédje jelenlétében hallgatták ki. Együttműködött a rendőrséggel, és végül bevallotta, hogy elrabolta és megölte azt a nőt. Azt is megadta a nyomozóknak, hogy szerinte hol van eltemetve Elizabeth holtteste – állítólag egy nyugat-londoni sportpálya közelében van. A nyomozók most azt elemzik, hogy van-e elég bizonyítékuk ahhoz, hogy vádat emeljenek ellene. Amiket mond, egyértelműen beleillik a profiljába, a helyszín is közel van ahhoz, ahol a többi támadását végrehajtotta, így a nyomozók elég komolyan veszik a szavait