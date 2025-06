Mi történt? Lángokban áll Magyarország, folyamatosan riasztják a tűzoltókat!

Alighanem a hirtelen berobbant brutális, nyári hőség is tehet arról, hogy szinte egyszerre négy helyen is felcsaptak a lángok Magyarország területén belül szombaton, június 14-én kora délután. A Katasztrófavédelem térképe jelenleg csak tűzeseteket mutat, abból azonban nem keveset. 12:22-es bejegyzésük a nagyecsedi hulladéklerakóban keletkezett tűzről szólt: egy nagyjából húsz méter magas rakat egyik sarka égett, amit végül a lánglovagoknak szerencsére sikerült eloltaniuk. 13:36-kor arról számoltak be: egy kocsi gyulladt ki Zalakomáron, a Hunyadi János utcában. A jármű teljes terjedelmében égett, ráadásul a tűz egy fára is átterjedt. Nem sokkal később Felsőmocsoládon 50 köbméternyi feldolgozott tűzifa gyulladt ki, egy kapuvári faipari telephelyen pedig egy ötven négyzetméteres, egy oldalról nyitott tárolóban kapott lángra a két méter magasan felhalmozott fűrészpor és faforgács.

Egyszerre négy tűzesetre is figyelmeztet a Katasztrófavédelem eseménytérképe Fotó: Katasztrófavédelem