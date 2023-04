Kisfia műtétje közben írt mesét ajándékozott a pápának a magyar édesanya

Több napos útja során számtalan helyre, köztük a Boldog Batthyány-Strattmann László Otthonba is ellátogatott I. Ferenc pápa. Az intézetben vak, gyengénlátó és halmozottan sérült gyermekekkel találkozott, köztük a 14 éves Tomikával is. A kisfiú anyukáján, Vikin keresztül hihetetlen ajándékot adott a Szentatyának.

Fotó: SIMONE RISOLUTI / AFP

Tizenkétszer operálták Tomikát

A halmozottan sérült Tomika már óvodásként is az intézménybe járt, most iskolás, így találkozhatott szombaton délelőtt Ferenc pápával. A különleges ajándék ötlete anyukája, a korábban dizájnerként dolgozó Viktória fejéből pattant ki. Még első kisfia születésekor kezdett meséket írni gyermekeinek, melyeket saját kezűleg illusztrált is és megjelenés után nagy sikert aratott.

Éppen a Pocimesék című könyve következő folytatásán dolgozott, amikor várandós volt kisebbik fiával, aki sajnos idő előtt érkezett és kiderült: súlyosan sérült. Tomikát azóta tizenkétszer operálták, életveszélyes agy- és szívműtéteken is átesett. Az egyik súlyos operáció előtt kapott felkérést az anyuka egy újabb mesére.

Nyolc órás agyműtétre vittem Tomikámat. Ezt egy anyának nagyon nehéz átvészelni, nem is tudtam, hogyan tegyem. Egy barátom javasolta végül, hogy írjak mesét közben a gyereknek, hátha úgy könnyebb lesz. Így ott, eközben, nyolc óra alatt született meg a könyv két másik története, a Zordonó és Pillepanna barátsága. Ezt más állapotban papírra sem tudtam volna vetni

- mesélte Viki.

Tomika nem tudott részt venni az ajándékok készítésében, ezért anyukája egyedi ajándékot talált ki fia nevében - Fotó: Saját

Kisfia műtétje közben írta a pápa ajándékát Viki

Az utolsó mondatot pont akkor írta le, mikor gyermekét kitolták a műtőből:

Az utolsó mondat úgy hangzik: a hit ereje csodákra képes. Ekkor tolták ki Tomit, a történetet pedig abbahagytam, nem is folytattam többet. Ebbe beleírtam az összes szeretetet, amit csak egy anya adni képes a fiának

- mesélte az anyuka.

Mikor a pápa a magyarországi látogatása során aztán kisfia intézményébe is ellátogatott, szerette volna, hogy Tomika is adjon valamit Ferencnek. A tanulók ajándékcsomagjának elkészítésében és az éneklésben ugyanis a kisfiú az állapotánál fogva nem tudott részt venni, csupán szemlélőként köszönthette a többiekkel a Szentatyát. Ekkor az édesanyának eszébe jutottak könyve utolsó szavai:

- Szerettem volna, ha ő is ad valamit a pápának. Ekkor eszembe jutott, hogy van a könyvnek egy olasz fordítása is - mondta.

A könyv díszdobozán személyes üzenet szerepel a Szentatyának - Fotó: Saját

Kisfia nevében adta Ferenc pápának az ajándékot

Viki így extra sebességgel munkához látott: alig két nap leforgása alatt elkészült a mese nyomtatásával, lefűzésével, mi több, még egy díszdobozba is helyezte a történetet, melyre ráírta: az kisfiától és tőle van. Bár már hétfőn elküldte az ajándékot, a vatikáni biztonsági átvilágításra már nem volt idő. Az iskola igazgatóját azonban megfogta a történet és csodásnak találta a mesét, így ő is akcióba lépett, és felajánlotta: maga kezeskedik arról, hogy a mese eljusson a Szentatyához. Viki reméli, hogy a pápa el is olvassa:

- Nagyon reméljük, hogy sikerül és el is olvassa, nagyon boldoggá tenne minket. Az biztos, hogy én nagy szeretettel készítettem Tomika és az intézet gyerekei nevében. Úgy, hogy abban benne legyen a gyerekek és a szülők lelke is - szögezte le az édesanya.