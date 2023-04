Ferenc pápa Magyarországon: minden, amit a szombati napról tudni kell

Ferenc pápa április 28. és 30. között Magyarországon tartózkodik. Mivel a pápa az egészségi állapota miatt nem látogathat el vidékre, ezért minden, a pápalátogatáshoz köthető program Budapesten lesz. Így a lezárások és forgalomkorlátozások is főként a fővárost érintik.

Fotó: Kovács Tamás / MTI





A Szentatya legfontosabb mai programjai:

8:45

Magánlátogatás a Vakok Boldog Batthyány-Strattmann László Otthonában

10:15

Találkozás szegényekkel és menekültekkel a Rózsák terei Árpád-házi Szent Erzsébet-templomban. A szentatya beszédet mond. Ferenc pápa itt a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által fenntartott, illetve katolikus karitatív és szociális szervezeteink szervezésében szegényekkel és menekültekkel találkozik.

11:30

Látogatás a görögkatolikus közösségnél, az Istenszülő oltalma-templomban.

16:30

Találkozás a fiatalokkal a Papp László Sportarénában. A szentatya beszédet mond. A találkozón ezúttal főként katolikus középiskolások, valamint egyetemistáink képviselőit várjuk, akiknek jelentkezését és részvételét egyházmegyéink koordinálják az Aréna befogadóképességének határáig.

Minden részletes programról a ferenc2023.hu oldalon olvashatsz.

A BKK tájékoztatása szerint biztonsági okokból több forgalmas útvonalat és csomópontot is időszakosan lezárnak a pápa látogatása miatt. Mivel a korlátozások a BKK járatait is érintik – sőt a közösségi kerékpárkölcsönzést is –, létrehoztak egy külön oldalt, ahol a valós idejű közlekedési információk olvashatók és ahol az is kiderül, hogyan érdemes vasárnap délelőtt a Kossuth Lajos téri ünnepi szentmisére utazni. A részletek a linkekre kattintva olvashatók:

A rendőrség is közzétett egy igen részletes leírást arról, mikor, hol és mi lesz lezárva.