Csak így vészelheted át a húsvéti ciklont!

Pénteken egy olyan ciklon érkezett Magyarországra, mely egészen vasárnapig itt örvénylik majd, ezzel megnehezítve a pihenni, kikapcsolódni vágyók napjait a húsvéti ünnepek alatt.

A mostani időjárás nagyban befolyásolja kedélyállapotunkat. (Képünk illusztráció) Fotó: Pixabay.com

Szombaton egész nap borult lesz az ég, de északkeleten délután már vékonyodhat a felhőzet. Továbbra is többfelé várható eső, szitálás. A magasabban fekvő tájakon akár havas eső is lehet. Megélénkül emellett az északkeleti szél. Mindez vasárnap is folytatódik majd, amikor szórványosan számíthatunk esőre és záporra – írta meg a Köpönyeg. Hétfőn a párafoltok megszűnése után egyre naposabb időnk lesz. Elszórtan azonban még felhőátvonulásokra, záporokra kell készüljünk.

A fentiekben felsoroltak nagyban befolyásolják a kedélyállapotunkat, különösen akkor, ha érzékenyek vagyunk az időjárás változásaira, a ciklon ugyanis nemcsak az időjárást befolyásolja, de azáltal szervezetünkre is terhelően hathat. Dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója mondta el lapunknak, hogy mikre kell most odafigyelnünk, ha nem szeretnénk szenvedni a tünetektől, melyek az életminőségünk tartós romlásához vezethetnek.

Vérnyomásingadozást is okozhat a ciklon Fotó: Getty Images

Nagyon nehéz időszak ez az időjárásra érzékenyek számára. A tünetek között gyakori a migrén, a látáskiesés, a szédülés, az instabilitás-érzet, a puffadás, az emésztési problémák, a vérnyomás-ingadozás, az alvászavarok, a mellkasi nyomás érzése, valamint a hanghatásokra és a fényhatásokra való érzékenység is jellemző lehet ebben az időszakban

– fejtette ki a meteogyógyász, aki azt is elárulta, hogy a tapasztalat sok esetben azt mutatja, hogy még a gyógyszerek sem mindig segítenek a hosszan elhúzódó, nagyon erős migréneken. Éppen ezért, akik hosszabb ideig tapasztalják magukon ezeket a tüneteket, mindenképpen forduljanak szakemberhez.

"Az időjárás érzékenység lényegében bármilyen tüneteket tud okozni. Megfelelő szakértői segítség nélkül ezek bizony rendkívüli mértékben tönkre tudják tenni az élet minőségét, nem is beszélve az egészségről"

– hangsúlyozta dr. Pintér Ferenc, aki szerint ilyenkor még többet pihenjünk! Menjünk ki a szabadba, amikor kisüt a nap. Mozogjunk többet, csináljunk olyan dolgokat, melyek pozitívan befolyásolják a mindennapjainkat és akár színesebben is öltözködhetünk. Mindez javítja kedélyállapotunkat. Mindezek mellett azt javasolta a szakember, hogy figyeljünk oda a szervezetünk jelzéseire és annak megfelelően reagáljunk, legyen szó akár a pihenésről, akár a tünetek eredetének felkutatása miatti alapos kivizsgálásról.