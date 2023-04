Bizarr csoda: egy kád csokiszószban élte túl a gyárban pusztító tüzet egy nő

Döbbenetes módon élte túl március végén az 50 éves Patricia Borges, hogy munkahelyén, egy pennsylvaniai csokoládégyárban robbanás történt, amelynek hatására több helyen a lángok is felcsaptak: egy nagy kád folyékony csokoládéba zuhanva várta ki, míg a mentők kiszabadították a romok alól - írja a Metro.

Fotó: Pixabay

Borges súlyosan megsérült a robbanás során, amely szerinte elkerülhető lett volna: a baleset előtt fél órával ő és a kollégái is gázszagra panaszkodtak, azonban a műszakvezető nem akarta megszakítani a munkát. A robbanás idején a nő egy létrán tartózkodott, onnan zuhant bele a kádba - az esés során eltörött mindkét sarka és kulcscsontja is. A robbanást rögtön tűz is kísérte, Borges egyik karja is lángra kapott, azonban a csokoládéval sikerült eloltania a tüzet, az édességre nem terjedtek át a lángok. A szenvedéseinek azonban még nem volt vége, kilenc órát kellett a kád szélébe kapaszkodva várakoznia, míg a mentőcsapatoknak sikerült kiszabadítaniuk a romok alól.