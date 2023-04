Beindul egy maratoni esős időszak, eddig fog tartani

Az emberek lelke már az igazi, verőfényes tavaszra vágyik, kellemes 20 fok körüli hőmérséklettel. Eddig csupán néhány napra kaptunk ízelítőt ebből az időjárásból, például az idei húsvét is elég pocsék időjárást hozott. Mindenkit az érdekel, hogy mikor jön végre a szép idő. Nos, a rossz hírünk az, hogy most romlik csak el igazán. Sok-sok esővel tarkítva.

Fotó: Shutterstock/Aliaksander Karankevich

A különféle időjárási portálok kissé eltérően jósolnak az előttünk álló 10-12 napra. A koponyeg.hu szerint a pénteken elkezdődött eső jövő szerdáig is tarthat, ráadásul a napi hőmérsékleti maximumokban sem lesz sok köszönet. Ma és szombaton is csupán 13 fok várható, míg vasárnap és hétfőn már 15-16 fok is lehet, de ezt követően ismét csupán 13 fokban reménykedhetünk. Április 19-től a jövő hét végéig felhős és napos időszakok váltják majd egymást, vagyis nem reménykedhetünk szikrázó napsütésben. Április 25-én aztán újra elered az eső.

Egészen érdekes előrejelzéssel rukkol elő ugyanakkor az eumet.hu. Számításaik szerint nem lesz olyan sok tartós, áztató eső az elkövetkezendő időszakban.

14 napos előrejelzésük szerint ma, vagyis április 14-én és szombaton esni fog, majd vasárnap és hétfőn már néhol a nap is előbújhat. Ezt követően április 24-ig gyakorlatilag bármelyik nap előfordulhat zápor, zivatar. Nagyon fázni nem fogunk a 14-15 fokos időben, ám ez még nem az az időjárás, amire a többség vár.