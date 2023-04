34 millióért kelhet el Freddie Mercury koronája és palástja

Ha szívesen bújnál abba a díszegyenruhát idéző öltözetbe, amelyet Freddie Mercury viselt a 39. születésnapi partiján, most megteheted. Becslések szerint várhatóan 10-15 ezer angol fontot (4-6 millió forint) kell leperkálnod érte. És ez még nem a legdrágább tétel!

Fotó: Pixabay

Árverésre bocsátják ugyanis a Queen együttes legendás énekesének hagyatékát. Freddie Mercury kensingtoni otthonából több mint 1500 tárgy kerül kalapács alá a Sotheby's őszi aukcióján. Köztük van a We Are The Champions című világsláger korábban nem publikált kézirata is, amelynek kilencoldalas szövegéért a várakozások szerint 200-300 ezer fontot (85-130 millió forint) kell majd fizetni. De nemcsak a fellépésekhez köthető dolgokra lehet majd licitálni, a 45 éves korában elhunyt sztár ugyanis lelkes gyűjtő volt. A legértékesebb darabok között tartják számon Szent Eduárd koronájának másolatát, amelynek eredetijével III. Károlyt koronázzák majd meg májusban. Ezt 80 ezer fontra (34 millió forint) taksálják.

Már 30 éve éltem ezzel a sok csodálatos dologgal körülvéve, amit Freddie szerzett és annyira szeretett; de teltek-múltak az évek, és eljött az idő, hogy lezárjam életemnek ezt a különleges fejezetét

– árulta el a National Heraldnak Mary Austin, aki barátja halála óta szinte érintetlenül őrizte meg annak otthonát. Most azt tervezi, hogy az eladásból származó bevétel nagy részét két AIDS-ellenes alapítvány, a Mercury Phoenix Trust és az Elton John AIDS Foundation kapja az AIDS-ben elhunyt énekes emlékére.

Az árverésre bocsátott tételeket augusztus 4. és szeptember 5. között a Sotheby’s londoni kiállításán lehet megnézni, de előtte még a legizgalmasabb darabokat New Yorkban, Los Angelesben és Hongkongban is bemutatják az érdeklődőknek. Maga az aukció szeptember 6-án kezdődik.