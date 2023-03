„Drága kicsi hercegnő, a mennyországból mosolyogj ránk!” – rengeteg életet követelt a fekete hétvége az utakon

Fekete hétvége volt az utakon: péntek hajnaltól a rendőrök 94 személyi sérülésessel járó baleset helyszínén dolgoztak, ezekben 10 ember vesztette életét, 23 ember súlyosan, 61 könnyebben megsérült. A rengeteg balesetben közrejátszhatott a hőingadozással járó szeszélyes időjárás, ami nemcsak megviseli a szervezetet, de a koncentrációs képességet is csökkenti, és a vasárnap hajnali óraátállítás is az éberség és figyelmesség ellensége volt ezen a hétvégén, ami sajnos meg is látszik a baleseti statisztikákban.

Előzés közben sodródott ki

Pénteken kora este indult el a halálos balesetek sorozata Magyarországon. Akkor a 10-es főút 28-as kilométerénél, Piliscsabán, a Magdolna völgyi elágazásnál történt egy baleset, amiben egy 43 éves férfi az életét vesztette.

Fekete hétvége: Egy sort próbált megelőzni a 43 éves férfi, de irányíthatatlanná vált autója Fotó: police.hu

„Egy Jaguár típusú személygépkocsi nagy sebességgel előzte a sort, a vezető elvesztette uralmát a gépjármű felett és az út menti árokba, majd egy fának csapódott” – írta a Piliscsaba Polgárőr Egyesület Facebook oldalán. „Nagyon aranyos házaspár voltak” – írta egy ismerős a 43 éves áldozatot, Attilát és özvegyét sajnálva.

A TikTokra akart videót készíteni

Egerben szombaton egy motoros vesztette életét. A férfi a TikTok videómegosztó csatornára akart felvételt készíteni arról, ahogy motorjával száguld. Először szintén kétkerekűn utazó barátját kérte meg erre, aki azonban nemet mondott, nem akart vezetés közben videózni. A férfi ezután száguldott a halálba, a szó szoros értelmében: 180 km/h sebességgel csapódott egy korlátnak, 90 méteres féktávval. A 41 éves férfi halálának helyszínén forgatott riportot a TV2, az összetört motor mellett akkor még folyamatosan csörgött a telefon.

„Nagyon vigyázott, mindig nagyon megfontolt volt, ezért nem értjük, hogy miért történt ez” – mondta sírva az ismerős.

„Szegény gyerekek, akiknek már most hiányzik az anyukájuk”

Vasárnap kora délután Nyírcsaholy és Nagyecsed között ütközött össze két személyautó, az egyiket vezető 38 éves nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A hírek szerint ő kislányával együtt utazott, a gyermek karcolásokkal megúszta a balesetet, a saját lábán szállt ki az autóból. A másik autó vezetőjét kórházba szállították. A szemtanúk szerint a tragédiát vagy gyorshajtás, vagy az autó műszaki meghibásodása okozhatta, a balesetet megelőzően az áldozat autója egy kanyarban „kacsázni” kezdett, aztán majdnem ütközött egy terepjáróval is, ezután csapódott neki félfrontálisan a szembejövő személyautónak. A 38 éves családanyát rengetegen gyászolják.

Szegény Lejla és szegény gyerekek, akiknek már most hiányzik az anyukájuk. Fiatalon ment el, mint az anyukája. Nyugodj békében

– írta a nő egyik ismerőse. „Lejla emlékére, aki sokunknak volt »kis hercegnő«. Még mi is tinédzserek voltunk, mikor már ott volt közöttünk. Nagynak éreztük magunk, mert ott volt ő, a »kis picur«, a mindig mosolygós, »kis vagány«, ahogy hívtuk: »kis hercegnő«, azaz Lejla. Ott volt a nagyok között, mint egy kabala, akit jó volt kézről kézre adni, hiszen az édesanyja, Timi (sajnos Ő is pár éve hirtelen halt meg) még a Tisza-parti táborokba is elengedte az ifi hittanosokkal egyetlen szemefényét… S most, amikor vasárnap délutánján húzódtam szülőfalumban, hogy elrohanjon mellettem a szirénázó mentőautó, a mellettem ülő édesanyámnak mondtam is: »ott már nem jó, ahová így siet«. Percekkel később jött a hír, ami sokkolóként hatott: »Lejla az!«, a mellette lévő gyermeke megúszta a tragédiát, de ő már nincs közöttünk… Egyetlen mondatot tudtam kimondani – s nem szégyenlem, kifolyt a könnyem –, szegény gyermekek, szegény Margó néni (nagymama)! Drága »kicsi hercegnő«, a mennyországból mosolyogj ránk, s segíts nekünk is mosolyogni!” – búcsúzott tőle egy ismerőse.

„Drága fiam, elmentél meghalni!”

Vasárnap kora délután Oroszlányban történt egy borzalmas tragédia. Mint azt a Deltahírek megírta, egy kerékpáros ismeretlen okból elhagyta a járdát és a patakmederbe hajtott. A fiatal férfi annyira szerencsétlenül esett a fejére, hogy a helyszínen életét vesztette. A tűzoltók mentőkötél segítségével emelték ki a patakból. A 34 éves, Székelyudvarhelyről származó férfit rengetegen gyászolják.

Drága fiam, elmentél meghalni!

– írta Arni édesanyja a hír alatt.

A patakmederbe hajtott kerékpárjával a férfi, úgy vesztette életét Fotó: Facebook

„Drága barátom, jó testvérem, a jó Isten nyugtasson békében, az angyalok vigyázzanak rád” – búcsúzott Arnoldtól barátja.

Máté még csak 22 éves volt

Vasárnap este Páhinál egy személyautó egyelőre ismeretlen okokból lesodródott az útról és az árokba csapódott. Az autó sofőrjének életét már nem tudták megmenteni, két utasa súlyosan megsérült. „Erre nincsenek szavak, csak a jó Isten tudja a választ, hogy miért? A mérhetetlen fájdalmadban osztozunk” – írta egy ismerős a mindössze 22 éves Máté összetört édesanyjának.

Rosszullétek, figyelmetlenségek sorozata

Szombaton Bajnán is történt egy halálos motorosbaleset, abban egy személyautóval ütközöztt össze a kétkerekűvel közlekedő férfi, aki a helyszínen életét vesztette. Vasárnap Tata és Környe között történt tragédia, egy autó az árokba csapódott, miután sofőrje vezetés közben rosszul lett. A férfi életét már nem tudták megmenteni. Szombaton a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Nyúlon történt tragédia, egy háromgyerekes családapa elektromos rollerével tartott haza egy szülinapi ünnepségről, amikor baleset történt. A Borsnak egy ismerőse azt nyilatkozta, hogy a férfi rosszul lett a járművön, ráesett a rollerre, majd eltörte a nyakát a baleset során. A környékbeliek megpróbálták megmenteni az életét, de a 41 éves férfin már nem lehetett segíteni. Pénteken este Kerepesen ütöttek el egy idős asszonyt. A 84 éves asszony az úttesten akart átkelni, kórházba szállítás közben életét vesztette. Szintén péntek este Nemeskér külterületén gázoltak halálra egy gyalogost.

Sajnos hétfőn is folytatódott a fekete sorozat: Örkényben egy helybéli nő közlekedett a Fő utcán március 27-én délelőtt, amikor autójával elhagyta az úttestet és fának csapódott. A sofőr egyedül utazott, a helyszínen belehalt sérüléseibe.

Még vizsgálják, miért csapódott a fának az autó, valószínűleg túl gyorsan hajtott a sofőr. Fotó: police.hu

Mindenki, aki járművel indul útnak, legyen óvatosabb a szokásosnál, mert az óraátállítás és a hektikus időjárás miatt hosszabb a reakcióidő, kevésbé vagyunk figyelmesek. Mindenkit hazavárnak!