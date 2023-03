„Összeestem a tűzhely előtt” – Megrázó, hány munka közben meghalt közutast gyászolnak

Hogy mennyire veszélyes a közutas munka, azt nem lehet elégszer hangsúlyozni. A cég 2019-ben indította el a „Biztonságunk egymás kezében van” című kampányát, ám azóta is rendszeresen fordulnak elő balesetek, halálesetek. Legutóbb József, a makói mérnökség 41 éves közutas szakembere vesztette életét az M43-as autópályán március 22-én egy, a volánnál alvó kamionos miatt.

Emléktábla őrzi a munkájuk során elhunyt közutasok nevét

József és a kollégái útburkolati munkálatokat végeztek aznap, és már éppen indultak volna vissza a mérnökségre, amikor megtörtént a tragédia. Ő volt a huszonegyedik közutas 2000 óta, aki munkavégzés közben vesztette életét. A közutas tragédiák mindig megrázzák az egész országot.

„Ugye ez nem igaz? Ugye, vicc?”

A Magyar Közút figyelemfelhívásként már szívszorító videókat is közzétett, sőt, a 2017. december 6-án elhunyt közutas, Illés Attila felesége a forgalmas autópályáról, férje tragédiájának a helyszínéről üzent az autósoknak. „Kérlek szépen, ha bármelyik autópályán, vagy országos úton most haladsz el egy munkavégzésre figyelmeztető tábla, sárga villogós autó vagy a Magyar Közút dolgozója mellett, kérlek, lassíts, Őket is hazavárják! Én már ezt nem tehetem…” – mondta Illésné Horváth Mónika. Bár mind a közutasok, mind családtagjaik tisztában vannak ennek a munkának a veszélyeivel, egy balesetre, tragédiára nem lehet felkészülni. Mónika azt is elmondta, mi játszódott le akkor, amikor a szigetszentmiklósi kirendeltség vezetője, Juhász Csaba felhívta, hogy közölje vele férje halálhírét. „Mikor mondta nekem a történetet, hogy Attilát súlyos baleset érte, még átfutott az agyamon, hogy elsodorták, kórházba került, hogy azt fogja nekem mondani Csaba, hogy vigyek be papucsot, hálócuccot, fogkefét, fogkrémet, semmi baj, eltörte a kezét-lábát, de él. De nem ez történt. Elmondta, hogy halálos közúti balesetet szenvedett, és meghalt. És akkor én összeestem a tűzhely előtt és csak annyit tudtam mondani Csabának, hogy „Ugye ez nem igaz? Ez vicc”. És akkor kijött a kislányom a szobából, ő ezt meghallotta és elkezdte csapni a konyhafalat” – mondta el az özvegy.

„Képtelen volt ugyanoda visszamenni dolgozni”

Egy-egy tragédia után minden alkalommal pszichológus segíti a mérnökségek szakembereit. Így volt ez a 2018. május 17-én történt tragédia után is, amikor Jobbágy Krisztián útüzemeltetőt elgázolta egy jobbról előző kamion. Mégis, egy ilyen eset után előfordulhat, hogy a kollégák képtelen ugyanoda visszamenni dolgozni, képtelenek kitenni magukat ennek a veszélynek. „A csapatban megviselt mindenkit. Volt akit olyannyira, hogy egyszerűen nem vállalt terelést. Hogy ő terelőhöz nem megy” – mondta el arról Dénes László útellenőr, hogyan élték meg társuk, Krisztián tragédiáját. Megrázóak a közutas tragédiák.

Családok élete megy tönkre a figyelmetlen autósok miatt

Gyerekek, feleségek, szülők, testvérek élete roppan össze pillanatok alatt figyelmetlen autósok miatt, nagyon megrázó közutas tragédiák történtek az elmúlt években. „Drága Bátyám! Nyugodjál békében! Mindig emlékezni fogunk rád, a lelkünkben, a szívünkben, a kislányodban, a családodban élsz tovább. Hihetetlenül, váratlanul, akaratod ellenére kellett itt hagynod bennünket! Nagyon fáj” – írta annak a közutasnak a testvére, aki 2021 októberében az M1-es autópályán vesztette életét. Egy bolgár kamionos fékezés nélkül csapódott bele az energiaelnyelő modullal felszerelt több tíz tonnás teherautóba, amit az oldalára borított és betolt a munkaterületre. A jármű előtt álló közutas szakember a gép alá szorult és életét már nem tudták megmenteni. A mindössze 45 éves ásványrárói családapát kislánya várta haza.

Rettenetes véletlen okozott tragédiát

Az nagyon ritka, hogy nem egy figyelmetlen autós, hanem egy rettenetes véletlen okoz tragédiát. Idén február 13-án a 76-os úton, Szombathely és Bagod között egy vadbalesetben sérült meg súlyosan a Magyar Közút körmendi munkatársa, miután autójára repült egy szarvas, amit egy szemből érkező autó gázolt el. A férfit súlyos fejsérülésekkel szállították kórházba, ahol azonnal megoperálták. A közutas életéért az egész ország szorított, ám 10 nappal a baleset után elhunyt. „Imre 2018-ban csatlakozott körmendi mérnökségünkhöz. A mindössze 35 éves kollégánk ambiciózus volt, érdekelte a technika, egyik munkagép kezelése sem állt tőle távol, rendkívül hasznos tagja volt társaságunknak. Munkatársaink csak Juniornak becézték, akivel nagyon szerettek dolgozni” – búcsúzott kollégájától a Magyar Közút Zrt.