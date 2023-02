Újabb katasztrófa a földrengés után: már fosztogatnak a magyar szemtanú szerint

Újabb részleteket árult el a szörnyű török állapotokról egy felvidéki magyar fiatal, aki török barátnője révén közvetlenül érintett a katasztrófában. Nemrég megírtuk: fenekestül felfordult a komáromi fiatal, Zsitva Tamás élete: török barátnőjével ugyanis éppen Felvidéken voltak, amikor szerelme hazájában brutális földrengés pusztított. A katasztrófa miatt a nő családjának ötszintes apartmanja összedőlt, miközben maga alá temette a családtagokat, köztük a nő édesanyját, édesapját és kishúgát is. Összesen tíz családtagot vesztettek el.

Elképesztő állapotok, romok között kutató emberek... Fotó: Shadati Xinhua / eyevine / Northfoto

Ők azonnal repülőre ültek, hogy segíthessenek az életben maradott rokonoknak. A férfi és a nő azóta is kint vannak, Tamás pedig elmondta, borzalmas állapotok uralkodnak:

– Porfelhő van az egész városban, mindenki túrja a romokat. A romok tetején az emberek járkálnak vödrökkel, az apróbb cuccokat kanalazzák lefelé, markológépekkel a nagyobb dolgokat mentik. Közben autók felborulva, rájuk szakadva a ház. És mindez lépten-nyomon – sorolta egy megrázó podcastben a férfi.

Egy család életének romjai... Fotó: Martin Divisek

– Az emberek nem tudnak hol aludni, mert csak kétfajta ház létezik: ami összedőlt, és ami nem dőlt össze, de senki nem mer benne aludni. Mert bármikor jöhet egy másik rengés – mondja.

A helyiek ezért sátrakkal és mobilházakkal szerelkeztek fel, ott alszanak, ahol helyet találnak, legyen ez akár egy pokróc vagy éppen egy autó.

Fotó: UMIT TURHAN COSKUN

– Mi egy elhagyott villa alsó szintjén gyülekeztünk, teáztunk, próbáltunk tervezni, mit fogunk intézni másnap. De az éjszaka során senki nem akart ebben a házban aludni – mondta. Hozzátette, ez még mindig szerencsésebb körülmény, ugyanis legalább ismerősök között voltak, az életben maradt rokonság gyűlt össze. Elárulta: ez azért fontos, mert a területen megkezdődtek a fosztogatások: az emberek visznek mindent, amit csak tudnak.

– Gázsprét is vettem. Az emberek elkezdték egymást kirabolni, fosztogatni, de olyat is hallottunk, hogy gyerekeket visznek el az emberek. Vizet, kaját, amit lehetett mozdítani, vittek mindent mindenkitől. Nem is lehet felkészülni erre – mondta.